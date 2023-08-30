Банк ДОМ. РФ: Спрос на просторное жилье по программе «Семейная ипотека» увеличился

В этом году в 65% случаев сделки заключили семьи с одним ребенком. В прошлом году доля таких клиентов составляла 75%. Родители с двумя детьми оформили 30% кредитов, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом. Доля многодетных семей за год не изменилась и осталась на уровне 5%. Уточняется, что в 55% случаев сделки совершили семьи с детьми в возрасте до 5 лет, в 2022 году таких клиентов было 80%. Заемщики с детьми до 12 лет оформили кредиты в 28% случаев (годом ранее 15%), до 18 лет — в 17% (в прошлом году 5%).