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Банк ДОМ. РФ: Спрос на просторное жилье по программе «Семейная ипотека» увеличился

Банк ДОМ. РФ: Спрос на просторное жилье по программе «Семейная ипотека» увеличился

30 августа 2023, 10:18
Фото: Банк ДОМ.РФ
Аналитики Банка ДОМ.РФ составили портрет заемщиков по программе «Семейная ипотека» в 2023 году и сравнили его с прошлогодним. Статистика показала, что семьи с детьми стремятся покупать более просторное жилье.

За весь период действия госпрограммы, то есть с 2018 года, банк предоставил клиентам 36,5 тысячи кредитов на общую сумму 158 миллиардов рублей.

В этом году в 65% случаев сделки заключили семьи с одним ребенком. В прошлом году доля таких клиентов составляла 75%. Родители с двумя детьми оформили 30% кредитов, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом. Доля многодетных семей за год не изменилась и осталась на уровне 5%. Уточняется, что в 55% случаев сделки совершили семьи с детьми в возрасте до 5 лет, в 2022 году таких клиентов было 80%. Заемщики с детьми до 12 лет оформили кредиты в 28% случаев (годом ранее 15%), до 18 лет — в 17% (в прошлом году 5%).

Изменения произошли и в квартирографии. Так, по госпрограмме в 34,4% случаев семьи с детьми приобретали многокомнатные квартиры. В 2022 году таких сделок было 22%. Ипотеку на покупку однокомнатных и двухкомнатных квартир оформили по 33% клиентов. В прошлом году — 43% и 34% соответственно.

«С модернизацией программы в январе текущего года изменилась структура спроса: увеличилась доля семей с двумя детьми — более 2550 таких заемщиков с начала года улучшили жилищные условия против 1570 в прошлом году. Также вырос процент семей с детьми старше 5 лет — 3900 против 1660 в 2022-м. В этом году свыше 3000 семей приобрели жилье с тремя и более комнатами, тогда как в прошлом году — всего 1700. Статистика говорит о том, что семьи нуждаются в более просторных квартирах, поддержка этого тренда государством действительно актуальна», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В Банке ДОМ.РФ уточнили, что в 2023 году программой «Семейная ипотека» чаще всего пользовались жители Московского региона. Так, в Москве объем кредитования составил 11,2 миллиарда рублей, в Московской области — 5,7 миллиарда рублей. В число лидеров также вошли Краснодарский край (5,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,6 миллиарда рублей), Тюменская область (три миллиарда рублей), Новосибирская область (два миллиарда рублей). Жители Свердловской области оформили кредитов на 1,7 миллиарда рублей, Ростовской области и Татарстана — на 1,6 миллиарда рублей в каждом регионе. Замыкают десятку лидеров Красноярский край (1,4 миллиарда рублей) и Нижегородская область (1 миллиард рублей).

Всего в течение текущего года Банк ДОМ.РФ предоставил кредиты по «Семейной ипотеке» примерно 9 тысячам семей на сумму около 50 миллиардов рублей.

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