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Батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки

Батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки

30 августа 2023, 07:20
Фото: 1MI
Батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки
В Батайске местная жительница заявила, что могилу ее бабушки уничтожили соседи, чтобы похоронить там свою родственницу, подробностями поделились местные СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на читательницу Наталью Кондратьеву рассказал, что на Западном кладбище Батайска местные жители уничтожили чужое место погребения, чтобы похоронить свою родственницу.

По словам Натальи, недавно она пережила настоящий шок, когда решила навестить могилу бабушки, ушедшей из жизни более 40 лет назад. Женщина не поверила своим глазам, когда увидела вырванное надгробие с сорванным фото, которое лежало в кустах, на месте могилы ее бабушки находилось последнее место упокоения незнакомого ей человека.

«Это надругательство над останками!» — прокомментировала ситуацию женщина.

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«Это надругательство над останками!» — прокомментировала ситуацию женщина.
Видео: t.me/batayskgorod

По словам Натальи Кондратьевой, она быстро выяснила, что на такое безобразие решились ее «соседи» по участку на кладбище. Им не хватило места на собственной земле, и они «зашли» на участок соседей и похоронили там недавно усопшую мать.

Женщина до сих пор не верит произошедшему, не понимая, как люди могли решиться уничтожить чужое место захоронения, а после установить там крест для своей родственницы. В издании уточнили, что Наталья уже обратилась в полицию, а в администрации города взяли ситуацию под контроль, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростове неизвестные засыпали мусором могилы на Северном кладбище.

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