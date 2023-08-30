Батайчанка нашла в семейной могиле останки соседской бабушки

Женщина до сих пор не верит произошедшему, не понимая, как люди могли решиться уничтожить чужое место захоронения, а после установить там крест для своей родственницы. В издании уточнили, что Наталья уже обратилась в полицию, а в администрации города взяли ситуацию под контроль, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.