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Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

30 августа 2023, 17:00
Дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова поделилась несколькими советами по уходу за кожей в осенний период.

В интервью ИА RuNews24.ru она отметила, что ервым шагом стоит заменить легкие кремы, которые использовались в летний период, на более плотные и питательные. Желательно выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту и липиды, которые помогут восстановить защитный барьер кожи. При уходе за кожей рекомендуется использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотами.

Будучи еще активным в сентябре, солнце требует особой защиты от его излучения. Не забывайте о применении солнцезащитных средств.

«Не забывайте также о уходе за руками и губами, используя питательные продукты. Особенно рекомендуются средства на масляной основе с церамидами», — подчеркнула Елена Агафонова.

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