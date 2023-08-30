Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

В интервью ИА RuNews24.ru она отметила, что ервым шагом стоит заменить легкие кремы, которые использовались в летний период, на более плотные и питательные. Желательно выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту и липиды, которые помогут восстановить защитный барьер кожи. При уходе за кожей рекомендуется использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотами.