Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей осенью

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В интервью ИА RuNews24.ru она отметила, что ервым шагом стоит заменить легкие кремы, которые использовались в летний период, на более плотные и питательные. Желательно выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту и липиды, которые помогут восстановить защитный барьер кожи. При уходе за кожей рекомендуется использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотами.
Будучи еще активным в сентябре, солнце требует особой защиты от его излучения. Не забывайте о применении солнцезащитных средств.
«Не забывайте также о уходе за руками и губами, используя питательные продукты. Особенно рекомендуются средства на масляной основе с церамидами», — подчеркнула Елена Агафонова.