Диетолог рассказала о специях и пряностях, которые способствуют похудению

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает, что кардамон действительно способствует похудению, особенно если его сочетать с овощами и мясом, а также добавлять в кофе.
Кроме того, эксперт рекомендует использовать другие специи для быстрого похудения. Имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок также способствуют ускорению обмена веществ и помогают организму сжигать больше жира, поясняет Кондаурова.
Особое внимание следует уделить куркуме, которая помимо своего влияния на похудение, благотворно влияет на здоровье благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кондаурова также рекомендует комбинацию перца чили и грейпфрута. Перец чили активизирует обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые способствуют выводу лишней жидкости из организма.
Однако диетолог подчеркивает, что перед изменением рациона питания, людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с желудочно-кишечным трактом, следует проконсультироваться со специалистом.