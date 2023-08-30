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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Диетолог рассказала о специях и пряностях, которые способствуют похудению

30 августа 2023, 08:29
По данным американских ученых, кардамон имеет положительное воздействие на организм и помогает снизить вес.

Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает, что кардамон действительно способствует похудению, особенно если его сочетать с овощами и мясом, а также добавлять в кофе.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать другие специи для быстрого похудения. Имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок также способствуют ускорению обмена веществ и помогают организму сжигать больше жира, поясняет Кондаурова.

Особое внимание следует уделить куркуме, которая помимо своего влияния на похудение, благотворно влияет на здоровье благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кондаурова также рекомендует комбинацию перца чили и грейпфрута. Перец чили активизирует обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые способствуют выводу лишней жидкости из организма.

Однако диетолог подчеркивает, что перед изменением рациона питания, людям с хроническими заболеваниями, особенно связанными с желудочно-кишечным трактом, следует проконсультироваться со специалистом.

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