Дончанам доступны вклад и ипотека с господдержкой на улучшенных условиях от МТС Банка

Максимальная доходность по «МТС Вкладу» теперь составляет 11,3% годовых при открытии на три месяца и ежемесячной капитализации процентов. Клиент имеет возможность получить проценты в день открытия вклада. Для граждан пенсионного возраста и премиальных клиентов банк предусмотрел надбавку в размере 0,2 п. п. к базовой ставке.