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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:46

Экологи рассказали о возможных последствиях крупного пожара в Геленджике

Экологи рассказали о последствиях для природы крупного пожара в Геленджике

30 августа 2023, 11:44
Фото: Алексей Богодистов / Администрация Геленджика
Экологи рассказали о возможных последствиях крупного пожара в Геленджике
Крупный лесной пожар начался днём 29 августа в Геленджике. Сейчас в микрорайоне Куприянова Щель горят 118 гектаров леса. Экологи рассказали, чем может обернуться для природы такие масштабы пожара.

По данным МЧС, для тушения пожара использовали автоцистерны, пожарные рукава и ранцевые огнетушители. 30 августа на место вылетел самолет-амфибия Бе-200, который сбрасывает воду на очаги бедствия. «Ветер разносит искры, поэтому тушить пожар очень сложно. Засушливое лето, много хвойных деревьев — там все как порох. Плюс сложный рельеф, непросто подобраться людям и спецтехнике», — объяснил эколог Анатолий Баташев.

Отметим, что помочь сотрудникам МЧС отозвались сотни жителей курорта: на протяжении всей ночи мужчины и женщины руками копали траншеи вокруг массива во избежание распространения пламя. Добровольцам и пожарным также удалось временно отвести огонь от сафари-парка.

По словам эколога Дмитрия Шевченко, в результате пожара могли пострадать красножнижные животные. При большой площади пожара гибель зверей неизбежна, в особенности пресмыкающихся, в том числе и средиземноморская черепаха, так как этот вид животных не способен быстро покидать место опасности.

При большой площади пожара гибель зверей неизбежна, в особенности пресмыкающихся, в том числе и средиземноморская черепаха, так как этот вид животных не способен быстро покидать место опасности. При большой площади пожара гибель зверей неизбежна, в особенности пресмыкающихся, в том числе и средиземноморская черепаха, так как этот вид животных не способен быстро покидать место опасности.
При большой площади пожара гибель зверей неизбежна, в особенности пресмыкающихся, в том числе и средиземноморская черепаха, так как этот вид животных не способен быстро покидать место опасности.
Фото: pxhere.com

Предполагаемой причиной возгорания в лесу является безответственное отношение к окружающей среде со стороны 40-летнего жителя Геленджика. Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. Мужчина развел костер на территории своего участка в районе Бобруковой щели, чтобы обжечь электропровода. Сначала загорелась подстилка, а затем и целый лес, что переросло в масштабный пожар, угрожающий животным и растениям.

Ранее RostovGazeta писала о том, чем опасна застройка Сочинского нацпарка.

#Лес#Экология#Пожар#Животные#МЧС#Геленджик#София Дибияева#Траншеи
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