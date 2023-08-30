Экологи рассказали о последствиях для природы крупного пожара в Геленджике

Предполагаемой причиной возгорания в лесу является безответственное отношение к окружающей среде со стороны 40-летнего жителя Геленджика. Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. Мужчина развел костер на территории своего участка в районе Бобруковой щели, чтобы обжечь электропровода. Сначала загорелась подстилка, а затем и целый лес, что переросло в масштабный пожар, угрожающий животным и растениям.