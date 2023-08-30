Экологи рассказали о последствиях для природы крупного пожара в Геленджике

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По данным МЧС, для тушения пожара использовали автоцистерны, пожарные рукава и ранцевые огнетушители. 30 августа на место вылетел самолет-амфибия Бе-200, который сбрасывает воду на очаги бедствия. «Ветер разносит искры, поэтому тушить пожар очень сложно. Засушливое лето, много хвойных деревьев — там все как порох. Плюс сложный рельеф, непросто подобраться людям и спецтехнике», — объяснил эколог Анатолий Баташев.
Отметим, что помочь сотрудникам МЧС отозвались сотни жителей курорта: на протяжении всей ночи мужчины и женщины руками копали траншеи вокруг массива во избежание распространения пламя. Добровольцам и пожарным также удалось временно отвести огонь от сафари-парка.
По словам эколога Дмитрия Шевченко, в результате пожара могли пострадать красножнижные животные. При большой площади пожара гибель зверей неизбежна, в особенности пресмыкающихся, в том числе и средиземноморская черепаха, так как этот вид животных не способен быстро покидать место опасности.
Предполагаемой причиной возгорания в лесу является безответственное отношение к окружающей среде со стороны 40-летнего жителя Геленджика. Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. Мужчина развел костер на территории своего участка в районе Бобруковой щели, чтобы обжечь электропровода. Сначала загорелась подстилка, а затем и целый лес, что переросло в масштабный пожар, угрожающий животным и растениям.
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