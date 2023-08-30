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Экономист рассказала, как ростовчане могут снизить цены на бензин

Экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине

30 августа 2023, 20:20
Фото: Laurel L. Russwurm/cc by 2.0/flickr.com
Экономист рассказала, как ростовчане могут снизить цены на бензин
Урегулировать цены на топливо в Ростовской области поможет обыкновенный закон спроса и предложения, считает экономист Анастасия Миронова.

По ее словам, чем меньше востребованного товара на рынке, тем выше будет его цена. «Значит, чтобы снизить цену, нужно сделать товар менее востребованным», — объясняет экономист.

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Анастасия Миронова советует ростовским автомобилистам временно пересесть на общественный транспорт и велосипеды.

«Так у нас создастся переизбыток топлива на АЗС, и продавцы снизят цену, чтобы бензин реализовать», — добавила эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников.

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