Экономист предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
По ее словам, чем меньше востребованного товара на рынке, тем выше будет его цена. «Значит, чтобы снизить цену, нужно сделать товар менее востребованным», — объясняет экономист.
Анастасия Миронова советует ростовским автомобилистам временно пересесть на общественный транспорт и велосипеды.
«Так у нас создастся переизбыток топлива на АЗС, и продавцы снизят цену, чтобы бензин реализовать», — добавила эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников.