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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать

Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать

30 августа 2023, 10:49
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать
Новостные сводки о пропаже людей в Краснодарском крае ежедневно попадаются нам на глаза. О том, как люди оказываются на улицах рассказала Карина Пукалова, информационный координатор отряда «ЛизаАлерт» на Кубани.

По словам эксперта, всегда важно учитывать возрастной фактор, потому что, как правило, от определенного жизненного периода зависят те или иные обстоятельства исчезновения.

«Речь всегда идёт о разных причинах, из основных: проблемы со здоровьем (психические, физические, в том числе несчастные случаи); деменция (возрастная, в результате травмы, или заболевания); ну и теряются в природной или городской среде», — объяснила Карина Пукалова.

При случайном обнаружении потерявшегося человека, следует уточнить, знает ли он свое текущее местоположение и планируемый маршрут, помнит ли он, куда идёт и как его зовут. Эти вопросы нужно задавать для того, чтобы понять, ориентируется ли человек во времени и пространстве. Также можно узнать, нет ли у потерявшегося в карманах записок с номером телефона родственников.

«Не покупайте билет на проезд в общественном транспорте, даже если пожилой человек просит об этом. Сразу сфотографируйте его, чтобы в последствии было проще найти родных. Позвоните в полицию, при необходимости в скорую помощь или по номеру 112», — рассказал эксперт.

Ранее RostovGazeta писала, почему на территории Краснодарского края так часто пропадают дети.

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