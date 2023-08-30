Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам эксперта, всегда важно учитывать возрастной фактор, потому что, как правило, от определенного жизненного периода зависят те или иные обстоятельства исчезновения.
«Речь всегда идёт о разных причинах, из основных: проблемы со здоровьем (психические, физические, в том числе несчастные случаи); деменция (возрастная, в результате травмы, или заболевания); ну и теряются в природной или городской среде», — объяснила Карина Пукалова.
При случайном обнаружении потерявшегося человека, следует уточнить, знает ли он свое текущее местоположение и планируемый маршрут, помнит ли он, куда идёт и как его зовут. Эти вопросы нужно задавать для того, чтобы понять, ориентируется ли человек во времени и пространстве. Также можно узнать, нет ли у потерявшегося в карманах записок с номером телефона родственников.
«Не покупайте билет на проезд в общественном транспорте, даже если пожилой человек просит об этом. Сразу сфотографируйте его, чтобы в последствии было проще найти родных. Позвоните в полицию, при необходимости в скорую помощь или по номеру 112», — рассказал эксперт.
Ранее RostovGazeta писала, почему на территории Краснодарского края так часто пропадают дети.