Эксперт рассказал, почему в Краснодаре люди оказываются на улице и как им помогать

При случайном обнаружении потерявшегося человека, следует уточнить, знает ли он свое текущее местоположение и планируемый маршрут, помнит ли он, куда идёт и как его зовут. Эти вопросы нужно задавать для того, чтобы понять, ориентируется ли человек во времени и пространстве. Также можно узнать, нет ли у потерявшегося в карманах записок с номером телефона родственников.