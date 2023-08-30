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ФК «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 2:1

ФК «Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2: 1 и заработал пять желтых карточек

30 августа 2023, 18:55
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 2:1
Футбольный клуб «Ростов» победил «Локомотив» со счетом 2:1, игра состоялась в рамках Кубка России.

Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» состоялся сегодня на «Ростов Арене» в рамках Кубка России. Желто-синие обыграли соперников в ожесточенном матче со счетом 2:1. Победные голы команде принесли Егор Голенков и Илья Вахания. У «Локомотива» отличился Максим Глушенков.

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Во время игры сразу пять игроков «Ростова», включая Голенева, Уткина и Глебова, заработали желтые карточки из-за поведения во время игры. Оштрафован и футболист «Локомотива» Иван Кузьмичев.

Ранее ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 4:0.

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