ФК «Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2: 1 и заработал пять желтых карточек

Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» состоялся сегодня на «Ростов Арене» в рамках Кубка России. Желто-синие обыграли соперников в ожесточенном матче со счетом 2:1. Победные голы команде принесли Егор Голенков и Илья Вахания. У «Локомотива» отличился Максим Глушенков.