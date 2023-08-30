ФК «Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2: 1 и заработал пять желтых карточек

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» состоялся сегодня на «Ростов Арене» в рамках Кубка России. Желто-синие обыграли соперников в ожесточенном матче со счетом 2:1. Победные голы команде принесли Егор Голенков и Илья Вахания. У «Локомотива» отличился Максим Глушенков.
Во время игры сразу пять игроков «Ростова», включая Голенева, Уткина и Глебова, заработали желтые карточки из-за поведения во время игры. Оштрафован и футболист «Локомотива» Иван Кузьмичев.
Ранее ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 4:0.