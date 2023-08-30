Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Напомним, что местные жители начали писать в соцсетях о появившемся белом следе в небе. Некоторые предположили, что это может быть система ПВО.
В целом эта ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных. А у властей региона поинтересовались, работала ли система ПВО или проводятся учения.
«Действительно, проводятся плановые учения на полигоне», — рассказали в правительстве.
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