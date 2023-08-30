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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 11:03

Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области

Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области

30 августа 2023, 10:56
Фото: pxhere.com
Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области
В Ростовской области не срабатывала система ПВО в среду, 30 августа и сейчас проводятся учения, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что местные жители начали писать в соцсетях о появившемся белом следе в небе. Некоторые предположили, что это может быть система ПВО.

В целом эта ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных. А у властей региона поинтересовались, работала ли система ПВО или проводятся учения.

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«Действительно, проводятся плановые учения на полигоне», — рассказали в правительстве.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Соцсети#Учения#Власти#Белый след
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