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В школах Ростовской области появятся IT-центры

IT-центры появятся в школах Ростовской области в сентябре

30 августа 2023, 16:31
Фото: Pxhere.com
В школах Ростовской области появятся IT-центры
В школах Ростовской области появятся IT-центры, в которых дети смогут научиться программированию, заявил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

В новом учебном году на базе школ Ростовской области откроются семь центров цифрового образования детей «IT-куб». Также при учебных заведениях появятся 67 центров естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». Там дети будут учиться программированию и робототехнике. Также предусмотрено глубокое изучение химии, биологии и других естественно-научных предметов.

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал Donnews, что в школах планируется ввести и профориентационный минимум. На нем учащимся расскажут о производствах в регионе и стране, где они смогут найти работу.

Ранее сообщалось, что в школах Ростовской области введут уроки семьеведения.

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