IT-центры появятся в школах Ростовской области в сентябре

В новом учебном году на базе школ Ростовской области откроются семь центров цифрового образования детей «IT-куб». Также при учебных заведениях появятся 67 центров естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». Там дети будут учиться программированию и робототехнике. Также предусмотрено глубокое изучение химии, биологии и других естественно-научных предметов.