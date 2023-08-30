IT-центры появятся в школах Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В новом учебном году на базе школ Ростовской области откроются семь центров цифрового образования детей «IT-куб». Также при учебных заведениях появятся 67 центров естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». Там дети будут учиться программированию и робототехнике. Также предусмотрено глубокое изучение химии, биологии и других естественно-научных предметов.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал Donnews, что в школах планируется ввести и профориентационный минимум. На нем учащимся расскажут о производствах в регионе и стране, где они смогут найти работу.
Ранее сообщалось, что в школах Ростовской области введут уроки семьеведения.