Как пройдут выборы в Ростове-на-Дону с 8 по 10 сентября

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Updated Сегодня, 10:18
Несколько дней подряд, а именно, с 8 по 10 сентября 2023 года, в РФ будут организованы избирательные кампании. В нескольких субъектах России будут проходить выборы губернаторов.
В Ростовской области будут проводиться выборы депутатов в Новочеркасске, Новошахтинске, Шахты. Помимо этого, будут организованы выборы в Красносулинском, Сальском, Цимлянском, Зимовниковском, Неклиновском, Обливском, Орловском районах. Подробное расписание о проведении выборов на территории Ростовской области представлено здесь.
Участвовать в голосовании имеет право гражданин РФ, который достиг на день выборов совершеннолетия. Другое важное требование — дееспособность. Человек может голосовать, если он не находится в местах лишения свободы по судебному приговору.
Проголосовать можно на своем участке, к которому избиратель прикреплен по месту жительства, или другом избирательном участке. В последнем случае следует заполнить заявление в МФЦ или избиркоме либо подать запрос на изменение места голосования через личный кабинет на странице «Госуслуг».
Если гражданин не может прибыть в помещение для голосования, можно отдать свой голос выбранному кандидату дома. Голосовать вне участка могут инвалиды и лица, которые ухаживают за больными. Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги» или связаться с избиркомом (отправить письмо или позвонить).
После того, как избиратель явится на участок, ему требуется предъявить членам избиркома паспорт или заменяющий его документ, чтобы получить на руки бюллетень. Заполнять бланк предлагается в специальной кабинке или за столом, который огражден ширмой. Если гражданин участвует в голосовании на дому, бюллетень ему доставляют представители избиркома.
При случайной порче бюллетеня можно получить новый документ. После заполнения бланка его следует поместить в ящик для голосования.
Уточнить местонахождение избирательного участка в округе можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. При возникновении вопросов рекомендуется позвонить на горячую линию информационного центра. Время работы участков — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для голосования требуется взять с собой паспорт (необходим оригинал документа).
Чтобы найти свой участок, требуется на сайте ЦИК России зайти в раздел «Цифровые сервисы». Помимо этого, можно зайти в подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги» и ознакомиться с информацией в специальном разделе, который называется «Мои выборы».
Мобильное голосование в режиме онлайн организуется в 2023 году в нескольких регионах, однако в Ростовской области в этом году оно не проводится. Суть удаленного голосования состоит в том, что можно проголосовать онлайн без посещения избирательного участка.
Система обеспечивает конфиденциальность, но при этом предоставляет возможность проголосовать только тем избирателям, которые имеют на это право. Чтобы проголосовать удаленно, требуется подать заявление на сайте госуслуг.