Как пройдут выборы в Ростове-на-Дону с 8 по 10 сентября

После того, как избиратель явится на участок, ему требуется предъявить членам избиркома паспорт или заменяющий его документ, чтобы получить на руки бюллетень. Заполнять бланк предлагается в специальной кабинке или за столом, который огражден ширмой. Если гражданин участвует в голосовании на дому, бюллетень ему доставляют представители избиркома.