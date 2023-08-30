Как Ростовскую область защищают от беспилотников

«В настоящее время рассматривается возможность покрытия таких объектов сеткой-рабицей, что не сложно воплотить в жизнь. Даже при помощи импровизированных средств можно развернуть сетку на некотором расстоянии от участка, который нужно защитить. Даже если беспилотник взорвется при контакте с сеткой, то не навредит самому объекту», — пояснил Анатолий Вассерман.