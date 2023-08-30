Как Ростовскую область защищают от беспилотников

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:25
Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, до Ростовской области периодически долетают беспилотники, что иногда приводит к происшествиям. Так, по словам губернатора Василия Голубева, 20 августа, донской регион атаковали с использованием трех дронов-камикадзе. Их удалось подавить средствами РЭБ, два упали на территории воинской части в Каменске, а другой — в километре севернее Новошахтинска.
А в конце июля глава Неклиновского района Василий Даниленко опубликовал снимки с последствиями падения БПЛА в хуторе Дарагановка. На фотографиях видно автомобиль, который в буквальном смысле превратился в груду металла. Кроме того, дрон снес забор у одного из домов и повредил кровлю. И подобных случаев в регионе было несколько.
На тему защиты объектов от атак беспилотников высказывался депутат Госдумы Анатолий Вассерман, заявив, что в разных уголках мира ведется разработка систем ПВО нового поколения, способных эффективно противостоять небольшим летающим объектам. А пока, по его словам, можно использовать сетку-рабицу.
Депутат отметил, что сейчас современные системы ПВО не всегда обладают достаточной чувствительностью для выявления небольших летающих объектов, особенно беспилотников.
«Сейчас разработки находятся на ранних стадиях. Одной из основных проблем является то, что высокочувствительные радары могут реагировать даже на птиц», — подчеркнул Анатолий Вассерман.
Он отметил, что атаки беспилотников, проводимые ВСУ, в большинстве случаев не представляют существенной угрозы. Однако, по его мнению, если дрон попадает на высокочувствительный объект, например, на нефтяной резервуар, то это может привести к катастрофическим последствиям.
«В настоящее время рассматривается возможность покрытия таких объектов сеткой-рабицей, что не сложно воплотить в жизнь. Даже при помощи импровизированных средств можно развернуть сетку на некотором расстоянии от участка, который нужно защитить. Даже если беспилотник взорвется при контакте с сеткой, то не навредит самому объекту», — пояснил Анатолий Вассерман.
По поводу одного из нападений ВСУ он объяснил, что Украина показывает все большую активность, чтобы ее продолжали поддерживать не столько деньгами, сколько поставкой вооружения.
«Деньги им также нужны, так как на данный момент примерно 60% бюджета этой страны наполняются кредитами. Им приходится каждый раз демонстрировать хозяевам, что они все еще способны нас кусать», — пояснил депутат.
По поводу возможных угроз высказывались и власти региона. Так, губернатор в интервью РИА «Новости» рассказывал, что в области создали все необходимые условия для обеспечения безопасности стратегических объектов. По его словам, особое внимание уделяется атомной станции, энергетической инфраструктуре и предприятиям, занимающимся хранением и производством нефти и бензина. Для этого создали специальные условия, а сами компании активно участвуют в обеспечении безопасности, включая противодействие возможному прилету беспилотников.
Помимо этого, губернатор уточнял, что в регионе службы правопорядка работают в усиленном режиме. Активное участие принимают казачьи подразделения и добровольцы, которые сотрудничают с властями, пограничной службой и полицией.
«Такой системный и серьезный подход направлен на сохранение безопасности и требует постоянного внимания и бдительности», — подчеркивал Голубев.
А ранее он рассказал Life, что в условиях спецоперации безопасность в области обеспечивается на высоком уровне. На территории региона укреплены пограничные переходы, а за охраной порядка следят дружинники и казаки.