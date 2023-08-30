Как заменить легкие кремы на более насыщенные и питательные осенью?

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Замените легкие кремы, которые вы использовали летом, на более питательные и насыщенные. Стоит отдать предпочтение средствам, содержащим гиалуроновую кислоту и липиды, которые помогут восстановить защитный барьер кожи. Важно также использовать сыворотки и тоники, содержащие витамины А, Е, С и кислоты для правильного ухода за кожей, пишет ИА RuNews24.ru
В сентябре солнце все еще может быть достаточно интенсивным, поэтому не забывайте о защите от солнечного излучения.
Не забывайте также уделять внимание уходу за руками и губами с использованием питательных средств. Отличным выбором будут средства на масляной основе с церамидами, которые эффективно питают кожу.