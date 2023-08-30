«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), базовый набор школьника в этом году обходится дороже, чем в прошлом. Разница аж в 10 тысяч рублей.
«По мнению россиян, за прошедший год траты на сборы одного школьника в сумме по всем статьям расхода выросли почти на десять тысяч рублей до 43 029 руб», — сообщили во ВЦИОМ.
Отметим, что финансово тяжелее тем родителям, у которых в школу идёт их первый ребёнок, либо же он намного младше своих братьев или сестёр, ведь если в семье есть ещё школьники, то закупаться с нуля не придётся. Некоторые канцелярские принадлежности, форма, возможно, обувь чаще всего передаются из поколения в поколение.
«У нас двое детей, старшая дочь сейчас пойдёт в первый класс. К таким расходом нужно, конечно, готовиться заранее, так как во время учебы ещё все докупается. На данном этапе на сборы мы потратили около 47 тысяч рублей, включая форму, канцелярию, рюкзак и две пары обуви. Осталось купить цветы учителям. С девочками-то ещё труднее, им и форму разнообразную надо, и канцелярию необычную», — рассказала краснодарка Алина Гуриева.
«Примерно 30-35 тысяч у меня ушло на на то, чтобы отправить сына в первый класс. Имеем, что имеем. Меня удивили цены на обложки. Надеюсь, они прослужат нам до 5-го класса с такой стоимостью. Карману, естественно, больно. С одеждой и так все ясно: желательно, чтобы всё соответствовало нынешнему стилю», — высказалась Евгения Лаврентьева.
В 2023 году средний чек за школьные товары (по сравнению с 2022 годом) стал выше на 5-7%. Цены на некоторые позиции значительно не изменились, а на некоторые — выросли более чем на 10%.
Согласно анализу Росстата, динамика средних потребительских цен на товары для школы с конца июня 2022 года показала, что наибольший рост цен (июль 2023 года к июлю 2022 года) произошел преимущественно на канцелярские принадлежности: стоимость тетрадей выросла на 25%, карандашей — на 15%, авторучек— на 14%, альбомов для рисования — на 11,5%. А вот средние цены на школьную форму росли менее быстро: стоимость спортивных костюмов выросла на 8,5%, сорочек и брюк для мальчиков — на 7,5%, платьев и юбок для девочек — на 6%.
Мы решили воспользоваться товарами из магазинов с не самым дорогим ассортиментом. Для начала отправимся на краснодарский вещевой рынок «Вишняки» за самой простой школьной формой без заявки на модные тренды
1 пиджак — 2760 рублей, 3 рубашки — 3820 рублей, 1 пара брюк — 2150 рублей, 1 юбка — 1870 рублей, 4 пары колготок — 1640 рублей, 2 пары обуви — 4250 рублей, 1 рюкзак — 2840 рублей, 1 водолазка — 930 рублей, форма и кроссовки для физкультуры с двумя сменными футболками — 3400 рублей. Итого: 24 360 рублей. Отметим, что выбранная одежда, вероятно, не отличается особым качеством и не соответствует сегодняшним трендам, поэтому о долгосрочной перспективе речи не идёт.
Найдя базовый список канцелярских товаров, мы выбрали каждую позицию по средним ценам. Тетради, карандаши, ручки, обложки, пенал, папки, краски, дневник и так далее обошлись в 4600 рублей, учитывая небольшой запас каждой категории канцтоваров. Не забыли и про знакомство школьников с учителями: три букета цветов — 1400 рублей.
Общая сумма за всё вышеперечисленное составила 30 360 рублей, что сегодня является средним чеком среди родителей первоклассников в Краснодаре.
Перед 1 сентября всегда наблюдается особый ажиотаж в отделах канцелярских принадлежностей и детской одежды. В связи с этим цены на школьные товары резко взлетают, поэтому подготовку к учёбе стоит начинать в конце весны. Кроме финансовой выгоды, закупка школьных товаров заранее обеспечивает родителям спокойствие и уверенность.
Важно также учесть индивидуальные требования школы. Следует удостовериться в том, что все необходимые вещи приобретены, так как атласы и контурные карты уже просят докупить в некоторых школах.
Как ни крути, наиважнейшим пунктом для родителей остаётся обеспечение комфортных условий для своего ребенка во время и после подготовки к новому этапу его жизни.
Ранее RostovGazeta писала о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года.