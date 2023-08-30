«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре

«У нас двое детей, старшая дочь сейчас пойдёт в первый класс. К таким расходом нужно, конечно, готовиться заранее, так как во время учебы ещё все докупается. На данном этапе на сборы мы потратили около 47 тысяч рублей, включая форму, канцелярию, рюкзак и две пары обуви. Осталось купить цветы учителям. С девочками-то ещё труднее, им и форму разнообразную надо, и канцелярию необычную», — рассказала краснодарка Алина Гуриева.