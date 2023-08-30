Корпорация МСП: 20 млрд получит гостиничный бизнес благодаря «зонтичному» механизму

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
В настоящее время Корпорация МСП уже выступает поручителем за бизнес перед банками, но уровень потерь недостаточен для поддержки инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе, пишет ТАСС. Чтобы решить эту проблему, предлагается запустить специальный механизм с повышенным уровнем потерь для данной отрасли. Государство в лице Корпорации МСП возьмет на себя 50% риска, что позволит банкам активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, пояснил Исаевич.
Благодаря реализации этой инициативы банки смогут выдать 20 млрд рублей до 2030 года при максимальных бюджетных затратах до 1 млрд рублей. В свою очередь, бизнес инвестирует около 5 млрд рублей. Это даст возможность создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. уже существующих.
Александр Исаевич также отметил, что сектору МСП в гостиничной отрасли необходима большая поддержка государства.
Сегодня малому и среднему бизнесу требуется все больше заемного финансирования. Доля кредитования МСП в этом году увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом, преимущественно благодаря государственной поддержке. Около 90% данной поддержки направлено на стимулирование инвесткредитования.
Важным фактором стала реализация совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП, которая позволила малому и среднему бизнесу привлечь 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В текущем году уже получили средства 54 гостиничных проекта на сумму 7,5 млрд рублей, на которые будут созданы и модернизированы более 3 тыс. номеров.
Сегодня малый и средний бизнес играет важную роль в развитии гостиничной отрасли. Он обеспечивает занятость более 184 тыс. человек, что составляет третью часть всех работников гостиниц в стране. При небольшом увеличении числа компаний занятость значительно выросла — почти на 24%.