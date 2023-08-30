Корпорация МСП: 20 млрд получит гостиничный бизнес благодаря «зонтичному» механизму

В настоящее время Корпорация МСП уже выступает поручителем за бизнес перед банками, но уровень потерь недостаточен для поддержки инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе, пишет ТАСС. Чтобы решить эту проблему, предлагается запустить специальный механизм с повышенным уровнем потерь для данной отрасли. Государство в лице Корпорации МСП возьмет на себя 50% риска, что позволит банкам активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, пояснил Исаевич.