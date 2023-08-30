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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:52

На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами

На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами

30 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами
В Ростовской области школьникам собираются вручить социальные сертификаты для оплаты кружков и секций, об этом сообщили в пресс-службе донского Минобра.

В 2023-2024 учебном году родители из Ростовской области смогут полностью или частично оплатить дополнительные занятия своих детей с помощью социального сертификата, эта инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Сертификаты, по словам замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, можно получить через порталы «Навигатор дополнительного образования Ростовской области» и «Госуслуги». Эта услуга станет доступна с 1 сентября.

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Сертификат выдается исключительно в электронном формате, все они именные, обладателями сертификата смогут стать дети в возрасте от пяти до 18 лет.

Для оформления заявки родителям потребуется свидетельство о рождении ребенка или паспорт подростка, паспорт родителя, СНИЛС, а также документ о регистрации ребенка по месту его жительства. Подробности можно изучить на портале rmc61.ru или в специальном материале RostovGazeta.

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