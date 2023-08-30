На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами

Для оформления заявки родителям потребуется свидетельство о рождении ребенка или паспорт подростка, паспорт родителя, СНИЛС, а также документ о регистрации ребенка по месту его жительства. Подробности можно изучить на портале rmc61.ru или в специальном материале RostovGazeta.