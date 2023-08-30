На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В 2023-2024 учебном году родители из Ростовской области смогут полностью или частично оплатить дополнительные занятия своих детей с помощью социального сертификата, эта инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».
Сертификаты, по словам замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, можно получить через порталы «Навигатор дополнительного образования Ростовской области» и «Госуслуги». Эта услуга станет доступна с 1 сентября.
Сертификат выдается исключительно в электронном формате, все они именные, обладателями сертификата смогут стать дети в возрасте от пяти до 18 лет.