Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Портал Dondау со ссылкой на астронома Николая Демина напомнил, что в конце августа жители Ростовской области смогут стать свидетелями уникальных явлений — суперлуния и «голубой Луны».
Николай Демин объяснил, что в момент суперлуния спутник Земли подходит к ближайшей к планете точке орбиты, благодаря чему диск Луны кажется больше примерно на 10%.
А «голубая Луна» хоть и называется голубой, не приобретет особенного оттенка, а станет лишь вторым полнолунием за месяц. Название космического явления произошло от английского афоризма «Once in a blue moon», которое описывает событие, происходящее никогда или очень редко.
Такое полнолуние происходит раз в три года, в последний раз «голубую Луну» видели над Землей в октябре 2020 года.
«Формально полнолуние наступит рано утром, в 4.35 мск. Однако из-за того, что Луна в этот момент находится с другой стороны Земли, в России ее смогут увидеть только вечером 31 августа», — цитирует эксперта издание.