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Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа

Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа

30 августа 2023, 10:18
Фото: Pxhere.com
Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа
В Ростовской области дончане смогут увидеть суперлуние 30 и 31 августа, об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин.

Портал Dondау со ссылкой на астронома Николая Демина напомнил, что в конце августа жители Ростовской области смогут стать свидетелями уникальных явлений — суперлуния и «голубой Луны».

Николай Демин объяснил, что в момент суперлуния спутник Земли подходит к ближайшей к планете точке орбиты, благодаря чему диск Луны кажется больше примерно на 10%.

А «голубая Луна» хоть и называется голубой, не приобретет особенного оттенка, а станет лишь вторым полнолунием за месяц. Название космического явления произошло от английского афоризма «Once in a blue moon», которое описывает событие, происходящее никогда или очень редко.

В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля
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Такое полнолуние происходит раз в три года, в последний раз «голубую Луну» видели над Землей в октябре 2020 года.

«Формально полнолуние наступит рано утром, в 4.35 мск. Однако из-за того, что Луна в этот момент находится с другой стороны Земли, в России ее смогут увидеть только вечером 31 августа», — цитирует эксперта издание.

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