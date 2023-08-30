Осенние процедуры для восстановления кожи

«В осенние месяцы рекомендуется проводить поверхностные и срединные пилинги, которые эффективно восстанавливают кожу после чисток. С помощью пилингов можно избавиться от морщинок, пигментных пятен и воспалений, выровнять и осветлить кожу, сузить поры, удалить омертвевшие клетки, освободив место новым. Если вы не планируете посещать теплые страны, то есть смысл провести такие аппаратные процедуры, как лазерное омоложение и лечение купероза или пигментации», — посоветовала Агафонова.