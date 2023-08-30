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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Осенние процедуры для восстановления кожи

30 августа 2023, 08:13
Чтобы восстановить кожу после лета, уже в начале сентября рекомендуется провести несколько процедур. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова.

Во-первых, осенью кожа прежде всего нуждается в очищении. Чистка лица поможет избавить кожу от повреждений, полученных от солнечного излучения в летнее время, и предотвратить их появление в будущем, пишет ИА RuNews24.ru

«В осенние месяцы рекомендуется проводить поверхностные и срединные пилинги, которые эффективно восстанавливают кожу после чисток. С помощью пилингов можно избавиться от морщинок, пигментных пятен и воспалений, выровнять и осветлить кожу, сузить поры, удалить омертвевшие клетки, освободив место новым. Если вы не планируете посещать теплые страны, то есть смысл провести такие аппаратные процедуры, как лазерное омоложение и лечение купероза или пигментации», — посоветовала Агафонова.

Во-вторых, как отметила косметолог, за лето кожа успевает потерять значительное количество влаги, поэтому в сентябре желательно делать биоревитализацию. Эта процедура поможет восстановить водный баланс и устранить мелкие морщины. При этом не стоит забывать об увлажняющих уходах, питающих нашу кожу.

И в-третьих, важная еще одна осенняя процедура. «Это мезотерапия. Это антиоксидантная терапия, позволяющая избавиться от свободных радикалов, которые образовались под воздействием солнечного излучения, и восстановить энергию кожи», — добавила специалист.

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