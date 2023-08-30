Останки солдат Красной армии перезахоронили в Ростовской области

На Аллее памяти в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области произошла церемония перезахоронения останков 24 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили во время поисковых работ. Церемония перезахоронения была приурочена к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.