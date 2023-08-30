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На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии

Останки солдат Красной армии перезахоронили в Ростовской области

30 августа 2023, 16:50
Фото: Правительство Ростовской области
На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии
Обнаруженные в ходе поисковых работ останки 24 воинов Великой Отечественной войны перезахоронили сегодня в Ростовской области, рассказали в правительстве региона.

На Аллее памяти в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области произошла церемония перезахоронения останков 24 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили во время поисковых работ. Церемония перезахоронения была приурочена к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

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Также в музее «Самбекские высоты» представили новые экспонаты. Среди них оружие времен Великой Отечественной войны, найденное поисковиками, а также трофейное вооружение из зоны СВО.

Ранее военнослужащие СВО поучаствовали в реконструкции боев 1943 года в Ростовской области.

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