Останки солдат Красной армии перезахоронили в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
На Аллее памяти в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области произошла церемония перезахоронения останков 24 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили во время поисковых работ. Церемония перезахоронения была приурочена к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
Также в музее «Самбекские высоты» представили новые экспонаты. Среди них оружие времен Великой Отечественной войны, найденное поисковиками, а также трофейное вооружение из зоны СВО.
Ранее военнослужащие СВО поучаствовали в реконструкции боев 1943 года в Ростовской области.