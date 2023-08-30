Остановку и стоянку транспорта запретят в Ростове в переулке Нахичеванском

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Власти Ростова введут дорожное ограничение в переулке Нахичеванском в Ростове. Там запретят остановку и стоянку транспорта вдоль дома №21/195 по восточной стороне. Ограничение вступит в силу с 23 сентября и будет бессрочным.
Нововведение власти объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы.
Ранее жители Ростова попросили власти запретить в городе электросамокаты. Горожане обратили внимание на количество аварий, которые провоцируют самокатчики.