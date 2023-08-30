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Остановку и стоянку транспорта запретят в Ростове в переулке Нахичеванском

Остановку и стоянку транспорта запретят в Ростове в переулке Нахичеванском

30 августа 2023, 13:10
Фото: 1MI
Остановку и стоянку транспорта запретят в Ростове в переулке Нахичеванском
С 23 сентября остановку и стоянку транспорта запретят на одном из участков переулка Нахичеванского в Ростове, сообщили в администрации города.

Власти Ростова введут дорожное ограничение в переулке Нахичеванском в Ростове. Там запретят остановку и стоянку транспорта вдоль дома №21/195 по восточной стороне. Ограничение вступит в силу с 23 сентября и будет бессрочным.

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Нововведение власти объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы.

Ранее жители Ростова попросили власти запретить в городе электросамокаты. Горожане обратили внимание на количество аварий, которые провоцируют самокатчики.

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