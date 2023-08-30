Перспективы развития Сахалина и Курил представят на ВЭФ-2023

Участие в Восточном экономическом форуме Сахалин и Курилы принимают ежегодно — с 2015 года. ВЭФ уже успел стать одной из ключевых площадок стимулирования инвестиций в регион. Регулярно на полях форума заключаются важные для области соглашения о сотрудничестве как с зарубежными партнёрами, так и с отечественными. Кроме того, ВЭФ — это уникальная возможность по максимуму продемонстрировать перспективы развития островов.