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Место встречи изменить нельзя: почему для переговоров Владимир Путин выбирает Сочи?

Политолог Гусий рассказал, почему Путин выбрал Сочи для встречи с Эрдоганом

30 августа 2023, 07:17
Фото: kremlin.ru
Место встречи изменить нельзя: почему для переговоров Владимир Путин выбирает Сочи?
Гостеприимность Краснодарского края ярко выражается в нередких визитах представителей власти других стран, ведь уже не первый год Владимир Путин встречает руководителей разных государств в курортном Сочи. Политолог Гусий объяснил, почему именно Сочи является местом многих политических переговоров.

Так, в начале сентября президент России встретится в Сочи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры будут обсуждать вопросы зерновой сделки и региональной безопасности.

По словам политолога Андрея Гусия, центральный курорт Краснодарского края часто выступает в качестве нейтральной территории из-за того, что встречи там приобретают более уютную атмосферу, которая располагает других политиков к диалогу и обсуждению различных вопросов. Если бы все переговоры проходили в столице России, это приобретало бы более строгий и официальный характер, уточняет эксперт.

По словам политолога Андрея Гусия, центральный курорт Краснодарского края часто выступает в качестве нейтральной территории из-за того, что встречи там приобретают более уютную атмосферуПо словам политолога Андрея Гусия, центральный курорт Краснодарского края часто выступает в качестве нейтральной территории из-за того, что встречи там приобретают более уютную атмосферу
По словам политолога Андрея Гусия, центральный курорт Краснодарского края часто выступает в качестве нейтральной территории из-за того, что встречи там приобретают более уютную атмосферу
Фото: kremlin.ru

«Сочи — традиционное место встреч глав государств, которые хоть и проходят в резиденции президента России, но носят менее формальный характер, чем, например, в Кремле. В случае с Турцией, это говорит о подчеркнутых дружеских отношениях, а также о насыщенных переговорах „один на один“ на сложные темы», — объяснил политолог Андрей Гусий.

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Вспомним трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Сочи 26 ноября 2021 года. Основной темой обсуждения во время встречи являлось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. После этого, 31 октября 2022 года, президент России снова пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Сочи. Тогда Владимир Путин выступил в роли примирителя: «Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать». В результате встречи в Сочи главы республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Трехсторонние переговоры в Сочи уже стали традицией, что на просторах Интернета породило фразу: «Если гора не идет к Карабаху, то Пашинян и Алиев едут в Сочи».

«Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать»«Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать»
«Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать»
Фото: mil.ru

Ещё одни переговоры в Сочи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошли относительно недавно — 9 июня 2023 года. В тот же день и в том же городе Владимир Путин принял президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча прошла в неформальной обстановке, лидеры сидели друг напротив друга за сервированным столом. Давние друзья обсудили вопросы безопасности и экономического взаимодействия.

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Не забываем и про Казахстан. 19 августа 2022 года президент России пригласил в Сочи своего казахского коллегу Касыма-Жомарта Токаева. В СМИ тогда писали, что встреча отличались деловитостью и взаимной доверительностью. Переговоры проходили тет-а-тет, а темы обсуждения касались торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. По данным пресс-службы главы Казахстана, Токаев остался доволен результатами встречи.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему цены на недвижимость в Сочи обогнали даже московские.

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