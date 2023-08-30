Политолог Гусий рассказал, почему Путин выбрал Сочи для встречи с Эрдоганом

Вспомним трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Сочи 26 ноября 2021 года. Основной темой обсуждения во время встречи являлось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. После этого, 31 октября 2022 года, президент России снова пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Сочи. Тогда Владимир Путин выступил в роли примирителя: «Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать». В результате встречи в Сочи главы республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Трехсторонние переговоры в Сочи уже стали традицией, что на просторах Интернета породило фразу: «Если гора не идет к Карабаху, то Пашинян и Алиев едут в Сочи».