Появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома. После был осужден за организацию финансирования терроризма.
Теперь возбудили уголовное дело, а дома у фигуранта провели обыски. У него нашли литературу экстремистского характера и крупную сумму денег.
В опубликованном видео показано, как двое силовиков ведут задержанного по лестнице и выводят на улицу, где стоит автомобиль. На других кадрах показан жилой дом, в котором, предположительно, мог проживать подозреваемый.
Ранее в Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима.