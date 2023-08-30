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Появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области

Появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области

30 августа 2023, 09:50
Фото: ФСБ РФ по Ростовской области
Появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области
В Интернете разместили видео, на котором показано задержание жителя Ростовской области, подозреваемого в спонсировании запрещенной в России террористической группировки, ролик опубликовало региональное УФСБ.

Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома. После был осужден за организацию финансирования терроризма.

Теперь возбудили уголовное дело, а дома у фигуранта провели обыски. У него нашли литературу экстремистского характера и крупную сумму денег.

Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома.Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома.
Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома.Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома.
Оперативники узнали, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома.
Фото: ФСБ РФ по Ростовской области
Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов
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Появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области
Видео: ФСБ РФ по Ростовской области

В опубликованном видео показано, как двое силовиков ведут задержанного по лестнице и выводят на улицу, где стоит автомобиль. На других кадрах показан жилой дом, в котором, предположительно, мог проживать подозреваемый.

Ранее в Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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