Премьер-министр Японии Фумио Кисида съел рыбу после сброса воды из АЭС 'Фукусима-1'

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Вместе с рыбой были предложены различные блюда, включая фукусимскую свинину, рис и дыни. Министр экономики, торговли и промышленности, Ясутоси Нисимура, отметил, что еда была очень вкусной, особенно впечатлил его мягкий осьминог.
Однако из-за опасений относительно безопасности морепродуктов, выловленных в окрестностях аварийной АЭС, Китай полностью прекратил импорт этих продуктов из Японии начиная с 24 августа.