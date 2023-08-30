Разборка на детской площадке: темнокожий отец напал на москвича после ссоры детей

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
На видео можно увидеть, как москвич лежит на земле, а над ним стоит его темнокожий сосед и громко кричит на него. Затем мужчина поднимается и собирается уйти, пишет ИА RuNews24.ru
Однако неожиданно темнокожий сосед временно уходит с площадки, а затем возвращается и нападает на москвича, крича «Он маленький, он мой сын». Он сваливает его на землю и начинает бить ногами. Сосед, пытаясь остановить темнокожего мужчину, также получает несколько ударов.
Позднее выяснилось, что дети, участвовавшие в драке, играли вместе на площадке и поссорились, но конфликт был безобидным и они разошлись. Москвич продолжал следить за своим сыном.
Некоторое время спустя сын темнокожего мужчины вернулся на площадку и начал избивать мальчика. Отец пострадавшего оттолкнул его и сказал, что так делать неправильно. Но это не понравилось темнокожему отцу, и он бросился защищать сына и избивать соседа.
Пострадавший получил перелом носа, гематомы и травму глаза. Мужчина обратился в полицию и подал заявление. Оказалось, что темнокожий отец уже ранее нападал на соседей, поэтому они просили полицию принять меры в отношении него. В данный момент он задержан.