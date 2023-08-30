Разборка на детской площадке: темнокожий отец напал на москвича после ссоры детей

Однако неожиданно темнокожий сосед временно уходит с площадки, а затем возвращается и нападает на москвича, крича «Он маленький, он мой сын». Он сваливает его на землю и начинает бить ногами. Сосед, пытаясь остановить темнокожего мужчину, также получает несколько ударов.