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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Разборка на детской площадке: темнокожий отец напал на москвича после ссоры детей

30 августа 2023, 08:54
В Москве произошел инцидент, в котором мужчина темнокожей национальности избил местного жителя после ссоры их детей на детской площадке. Видеозапись происшествия была опубликована в телеграм-канале Baza.

На видео можно увидеть, как москвич лежит на земле, а над ним стоит его темнокожий сосед и громко кричит на него. Затем мужчина поднимается и собирается уйти, пишет ИА RuNews24.ru

Однако неожиданно темнокожий сосед временно уходит с площадки, а затем возвращается и нападает на москвича, крича «Он маленький, он мой сын». Он сваливает его на землю и начинает бить ногами. Сосед, пытаясь остановить темнокожего мужчину, также получает несколько ударов.

Позднее выяснилось, что дети, участвовавшие в драке, играли вместе на площадке и поссорились, но конфликт был безобидным и они разошлись. Москвич продолжал следить за своим сыном.

Некоторое время спустя сын темнокожего мужчины вернулся на площадку и начал избивать мальчика. Отец пострадавшего оттолкнул его и сказал, что так делать неправильно. Но это не понравилось темнокожему отцу, и он бросился защищать сына и избивать соседа.

Пострадавший получил перелом носа, гематомы и травму глаза. Мужчина обратился в полицию и подал заявление. Оказалось, что темнокожий отец уже ранее нападал на соседей, поэтому они просили полицию принять меры в отношении него. В данный момент он задержан.

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