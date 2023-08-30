Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками

В-третьих, если регоператор и вовсе кардинально решит проблему — уберет сетки для сбора пластика, то обсуждаемая во благо экологии инициатива раздельного сбора мусора потерпит в Ростове фиаско. Ведь ни для кого не секрет, что для ростовчан разделение мусора сводится пока лишь к отделению пластиковых бутылок от остального.