Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Ситуация с массовым скоплением пластика в сетках на контейнерных площадках в Советском районе Ростова вызывает у горожан возмущение. На улицах Каширская и 2-я Краснодарская сетки максимально заполнены пластиковыми бутылками. Люди жалуются, что пластик никто не вывозит.
Информация в сети гласит, что с 1 января 2019 года весь мусор в контейнерных площадок, в том числе и пластик, по закону должна вывозить только одна компания — региональный оператор по обращению с отходами.
Однако в ГК «Чистый город» корреспондента RostovGazeta заверили, что «данная тара» [сетки для сбора бутылок — прим. редакции] устанавливалась и обслуживается другими организациями. Какими именно — не уточнили.
«Учитывая, что контейнеры под пластик установлены незаконно, и наблюдается систематическое несоблюдение их графика вывоза, регоператор планирует убрать эти сетчатые контейнеры с площадок, чтобы не создавать перенакоплений отходов», — подчеркнули в ГК «Чистый город».
Однако у горожан остается ряд вопросов. Во-первых, кто и почему незаконно установил на контейнерных площадках сетки для сбора ПЭТ-бутылок?
Во-вторых, не понятно, на каких именно контейнерных площадках сетки оказались вне закона. Для примера, на ближайшем к улицам проспекте Коммунистическом, где располагается здание администрации Советского района, сетки стоят опустошенные.
В-третьих, если регоператор и вовсе кардинально решит проблему — уберет сетки для сбора пластика, то обсуждаемая во благо экологии инициатива раздельного сбора мусора потерпит в Ростове фиаско. Ведь ни для кого не секрет, что для ростовчан разделение мусора сводится пока лишь к отделению пластиковых бутылок от остального.
Информация будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала об огромных свалках возле контейнерных площадок в Ростове.