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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Почему на Западном в Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из сеток

Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками

30 августа 2023, 06:38
Фото: rostovgazeta.ru
Почему на Западном в Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из сеток
«Чистый город» ежедневно осуществляет сбор мусора из контейнеров для твердых коммунальных отходов. Регоператор не вывозит пластик из сеток-накопителей, сообщили RostovGazeta в пресс-службе организации.

Ситуация с массовым скоплением пластика в сетках на контейнерных площадках в Советском районе Ростова вызывает у горожан возмущение. На улицах Каширская и 2-я Краснодарская сетки максимально заполнены пластиковыми бутылками. Люди жалуются, что пластик никто не вывозит.

Информация в сети гласит, что с 1 января 2019 года весь мусор в контейнерных площадок, в том числе и пластик, по закону должна вывозить только одна компания — региональный оператор по обращению с отходами.

Однако в ГК «Чистый город» корреспондента RostovGazeta заверили, что «данная тара» [сетки для сбора бутылок — прим. редакции] устанавливалась и обслуживается другими организациями. Какими именно — не уточнили.

В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток
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«Учитывая, что контейнеры под пластик установлены незаконно, и наблюдается систематическое несоблюдение их графика вывоза, регоператор планирует убрать эти сетчатые контейнеры с площадок, чтобы не создавать перенакоплений отходов», — подчеркнули в ГК «Чистый город».

Однако у горожан остается ряд вопросов. Во-первых, кто и почему незаконно установил на контейнерных площадках сетки для сбора ПЭТ-бутылок?

На улицах Каширская и 2-я Краснодарская сетки максимально заполнены пластиковыми бутылками.На улицах Каширская и 2-я Краснодарская сетки максимально заполнены пластиковыми бутылками.
На улицах Каширская и 2-я Краснодарская сетки максимально заполнены пластиковыми бутылками.
Фото: rostovgazeta.ru

Во-вторых, не понятно, на каких именно контейнерных площадках сетки оказались вне закона. Для примера, на ближайшем к улицам проспекте Коммунистическом, где располагается здание администрации Советского района, сетки стоят опустошенные.

В-третьих, если регоператор и вовсе кардинально решит проблему — уберет сетки для сбора пластика, то обсуждаемая во благо экологии инициатива раздельного сбора мусора потерпит в Ростове фиаско. Ведь ни для кого не секрет, что для ростовчан разделение мусора сводится пока лишь к отделению пластиковых бутылок от остального.

Информация будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала об огромных свалках возле контейнерных площадок в Ростове.

Контейнерные площадки в Ростове завалены мусором, несмотря на рост тарифов
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