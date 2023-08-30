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Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру

Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру

30 августа 2023, 14:34
Фото: Dwight Sipler/cc by 2.0/flickr.com
Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру
Чтобы купить квартиру в Ростове, местному жителю надо накопить 33 среднемесячные зарплаты, сообщают аналитики.

Ростов-на-Дону вошел в число городов, в которых больше всего копят на квартиру. Чтобы приобрести недвижимость в городе, потенциальному покупателю надо отложить 33 среднемесячные зарплаты.

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Лидером своеобразного рейтинга стал Сочи. Там покупка квартиры обойдется в 86 среднемесячных зарплат. Второе место занял Севастополь. Чтобы приобрести жилье в этом приморском городе, нужно отложить 61 среднемесячную зарплату. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Квартира там обойдется покупателю в 50 среднемесячных зарплат, пишет «РБК Ростов».

Ранее эксперты спрогнозировали затишье на рынке недвижимости в Ростове.

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