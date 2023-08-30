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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 12:05

Ростовчане будут массово продавать автомобили из-за роста цен

Ростовчане начали массово продавать автомобили из-за роста цен на их обслуживание

30 августа 2023, 11:48
Фото: pxhere.com
Ростовчане будут массово продавать автомобили из-за роста цен
Расходы на содержание и обслуживание автомобиля растут у ростовчан. Автомобиль в городе становится роскошью, а не средством передвижения, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что стоимость бензина на заправках Ростова стремительно возросла. Собеседник делится мнением, что для среднестатистического ростовчанина автомобиль становится уже очень дорогой вещью.

Причем, по словам урбаниста, расходы на бензин — это далеко не самая затратная часть для автолюбителя. На топливо приходится лишь 13% от всех расходов.

«Наибольшие расходы первые три года автовладелец несет на амортизацию. А, согласно исследованиям на 2020 год, КАСКО, ОСАГО, налог, топливо, техобслуживание, замена шин и мойка, в среднем, обходятся почти столько же, сколько и амортизация за три года», — отмечает Артемий Зайцев.

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Спикер подчеркивает, что в исследовании за 2020 год не были учтены другие расходы, которые тоже несут автовладельцы. А именно — стоимость гаража, проезд по платным дорогам и стоянка на платных парковках.

«Бензин — это не самое главное, особенно если ездить редко или на небольшие расстояния. Автомобиль в городе становится роскошью, а не средством передвижения из-за всех остальных расходов. Выгоднее пользоваться общественным транспортом, велосипедом или электросамокатом. Соответственно, вместо строительства дорог Ростову важнее развивать общественный транспорт и велоинфраструктуру», — резюмирует эксперт.

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