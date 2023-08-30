Ростовчане начали массово продавать автомобили из-за роста цен на их обслуживание

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Напомним, что стоимость бензина на заправках Ростова стремительно возросла. Собеседник делится мнением, что для среднестатистического ростовчанина автомобиль становится уже очень дорогой вещью.
Причем, по словам урбаниста, расходы на бензин — это далеко не самая затратная часть для автолюбителя. На топливо приходится лишь 13% от всех расходов.
«Наибольшие расходы первые три года автовладелец несет на амортизацию. А, согласно исследованиям на 2020 год, КАСКО, ОСАГО, налог, топливо, техобслуживание, замена шин и мойка, в среднем, обходятся почти столько же, сколько и амортизация за три года», — отмечает Артемий Зайцев.
Спикер подчеркивает, что в исследовании за 2020 год не были учтены другие расходы, которые тоже несут автовладельцы. А именно — стоимость гаража, проезд по платным дорогам и стоянка на платных парковках.
«Бензин — это не самое главное, особенно если ездить редко или на небольшие расстояния. Автомобиль в городе становится роскошью, а не средством передвижения из-за всех остальных расходов. Выгоднее пользоваться общественным транспортом, велосипедом или электросамокатом. Соответственно, вместо строительства дорог Ростову важнее развивать общественный транспорт и велоинфраструктуру», — резюмирует эксперт.
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