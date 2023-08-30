Ростовчане начали массово продавать автомобили из-за роста цен на их обслуживание

«Наибольшие расходы первые три года автовладелец несет на амортизацию. А, согласно исследованиям на 2020 год, КАСКО, ОСАГО, налог, топливо, техобслуживание, замена шин и мойка, в среднем, обходятся почти столько же, сколько и амортизация за три года», — отмечает Артемий Зайцев.