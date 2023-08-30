Ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии

Причиной этого стали беспочвенные слухи о сборе биометрических данных через банкоматы и звонки от Ростелекома. По словам директора ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко, эти слухи стали распространяться из-за сообщения, которое пересылают в мессенджерах последние 10 дней. В нем было сказано, что все дончане должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе позднее это станет невозможным, и данные якобы будут собирать без разрешения при помощи банкоматов и звонком от Ростелекома.