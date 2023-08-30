Ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Портал Donnеws со ссылкой на правительство Ростовской области объявил, что за период с 28 июля по 28 августа число отказников от сбора биометрии среди дончан выросли более чем в 130 раз, а именно с 81 заявления об отказе до почти 11 тысяч заявлений.
Причиной этого стали беспочвенные слухи о сборе биометрических данных через банкоматы и звонки от Ростелекома. По словам директора ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко, эти слухи стали распространяться из-за сообщения, которое пересылают в мессенджерах последние 10 дней. В нем было сказано, что все дончане должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе позднее это станет невозможным, и данные якобы будут собирать без разрешения при помощи банкоматов и звонком от Ростелекома.
Юрий Тищенко опроверг эти слухи, заявив, что услуга по отказу от сбора и обработки данных бесплатная и бессрочная, она стала доступна с 1 июня 2023 года.
Кроме того, сама процедура сбора биометрии гораздо сложнее, чем думают дончане, и произвести ее незаметно и быстро — невозможно. Примером могут служить и криптокабины для оформления загранпаспорта, где ростовчанам нужно сделать не только специальное фото, но снять отпечатки пальцев и записать голос, произнося специальные слова и числа. Банкоматы такими функциями не обладают.
Ранее Минцифры предложило использовать биометрию для доступа на режимные объекты.