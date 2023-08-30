Сила сердца: уникальная методика красноярских кардиохирургов спасает жизни детей

Один из самых маленьких пациентов детской кардиохирургии, Даниил Чеснаков, свое первое в жизни путешествие совершил самолетом санавиации из Абакана на второй день после рождения. Весь первый месяц жизни он вместе с мамой провел в стенах кардиоцентра, но уже готовится к выписке. «Абакан связался с нами, мы его забрали, он приехал буквально на следующий день, — рассказывает Павел Теплов о пациенте. — У него была транспозиция магистральных артерий это когда аорта и легочная артерия поменялись местами. Без протока, без овального окна, оба круга кровообращения, получается, полностью разобщены, то есть жизнь невозможна. Мы его взяли на операцию, выполнили артериальное переключение, поменяли местами аорту, легочную артерию и все. И вот сейчас они уже готовятся к тому, чтобы пойти домой». Наблюдаться у кардиологов маленький Даниил будет регулярно, но врачи надеются, что помощь кардиологов ему больше не потребуется — ребенок будет расти и развиваться так же, как остальные дети в его возрасте.