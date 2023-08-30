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Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области

Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области

30 августа 2023, 12:49
Фото: Полиция Ростовской области
Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области полицейские задержали двух мужчин и девушку, подозреваемых в сбыте и обороте наркотиков, рассказали в УМВД по региону.

В Шахтах полицейские накрыли банду, занимавшуюся оборотом и сбытом наркотиков. Среди задержанных двое мужчин в возрасте 28 лет и 18-летняя девушка. В ее телефоне силовики нашли координаты тайника, а в нем — 100 граммов N-метилэфедрона и мефедрона.

После этого полицейские нагрянули в съемное жилье банды. Там изъяты 36 зиплоков с тем же самым наркотиком. Его вес составил 500 граммов.

Продавать наркотики молодые люди собирались через тайники и закладки, однако сделать этого не успели.

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Фото: Полиция Ростовской области

Сейчас в отношении всех участников банды возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков.

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