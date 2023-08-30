Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Шахтах полицейские накрыли банду, занимавшуюся оборотом и сбытом наркотиков. Среди задержанных двое мужчин в возрасте 28 лет и 18-летняя девушка. В ее телефоне силовики нашли координаты тайника, а в нем — 100 граммов N-метилэфедрона и мефедрона.
После этого полицейские нагрянули в съемное жилье банды. Там изъяты 36 зиплоков с тем же самым наркотиком. Его вес составил 500 граммов.
Продавать наркотики молодые люди собирались через тайники и закладки, однако сделать этого не успели.
Сейчас в отношении всех участников банды возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков.