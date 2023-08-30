Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области

В Шахтах полицейские накрыли банду, занимавшуюся оборотом и сбытом наркотиков. Среди задержанных двое мужчин в возрасте 28 лет и 18-летняя девушка. В ее телефоне силовики нашли координаты тайника, а в нем — 100 граммов N-метилэфедрона и мефедрона.