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Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы

Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы

30 августа 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Ростовской области в сентябре температура воздуха может быть выше, чем обычно, сообщил представитель центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ростове в августе была аномальная жара и температура превышала климатическую норму. Количество осадков за последний месяц лета составило всего четверть от обычного значения.

Метеоролог Михаил Леус рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в сентябре в первой декаде обычно средняя температура составляет 26-27 градусов, постепенно снижаясь к концу месяца на пару градусов. К 20-му числу температура опускается до +22-23 градусов. Если учесть и ночные значения, то среднемесячное значение будет около +17 градусов. Среднее количество осадков за месяц составляет 43 миллиметра.

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«По прогнозу, предстоящий сентябрь не будет столь холодным, как в 2021 году. Скорее всего, этот месяц будет больше похож на сентябрь 2015-го года, когда средняя температура была выше на три градуса», — заявил эксперт.

В ближайшие дни и в первой половине сентября дождей не будет в Ростове и его окрестностях. Температура составит от +27 до +32 градусов днем, что на 3-4 градуса выше нормы для этого времени года.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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