Синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы

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Published Сегодня, 05:59
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В Ростове в августе была аномальная жара и температура превышала климатическую норму. Количество осадков за последний месяц лета составило всего четверть от обычного значения.
Метеоролог Михаил Леус рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в сентябре в первой декаде обычно средняя температура составляет 26-27 градусов, постепенно снижаясь к концу месяца на пару градусов. К 20-му числу температура опускается до +22-23 градусов. Если учесть и ночные значения, то среднемесячное значение будет около +17 градусов. Среднее количество осадков за месяц составляет 43 миллиметра.
«По прогнозу, предстоящий сентябрь не будет столь холодным, как в 2021 году. Скорее всего, этот месяц будет больше похож на сентябрь 2015-го года, когда средняя температура была выше на три градуса», — заявил эксперт.
В ближайшие дни и в первой половине сентября дождей не будет в Ростове и его окрестностях. Температура составит от +27 до +32 градусов днем, что на 3-4 градуса выше нормы для этого времени года.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.