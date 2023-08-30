Синоптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-Дону

Posted Вчера, 14:27
Published Вчера, 14:27
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Осадков в этот день не будет, а воздух прогреется до 33 градусов. В День знаний сохранится облачная погода, а скорость ветра составит два метра в секунду.
Аналогичные погодные условия ожидаются в субботу и воскресенье. А в понедельник усилится ветер до шести метров в секунду.
Со вторника, 5 сентября, температура упадет до 27 градусов. Сохранится сильный ветер, осадков не ожидается.
Ранее в Ростове из-за ветра ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.