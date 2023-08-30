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Published Вчера, 14:27

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Синоптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-Дону

Синоптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-Дону

30 августа 2023, 14:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 1 сентября, ожидается жаркая и облачная погода, сообщили в Гидрометцентре.

Осадков в этот день не будет, а воздух прогреется до 33 градусов. В День знаний сохранится облачная погода, а скорость ветра составит два метра в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидаются в субботу и воскресенье. А в понедельник усилится ветер до шести метров в секунду.

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Со вторника, 5 сентября, температура упадет до 27 градусов. Сохранится сильный ветер, осадков не ожидается.

Ранее в Ростове из-за ветра ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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