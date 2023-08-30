Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области

Мужчина в Азове залез на дерево во дворе жилого дома. Испугавшиеся соседи решили вызвать спасателей, чтобы вызволить буйного гражданина. Однако сам он спускаться не хотел. Когда спасатели подставили к дереву автолестницу, чтобы снять мужчину, он ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева.