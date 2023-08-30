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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области

Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области

30 августа 2023, 16:09
Фото: 1MI
Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области
В Азове спасатели с помощью одеяла поймали неадекватного мужчину, прыгавшего по верхушкам деревьев, рассказали в МЧС Ростовской области.

Мужчина в Азове залез на дерево во дворе жилого дома. Испугавшиеся соседи решили вызвать спасателей, чтобы вызволить буйного гражданина. Однако сам он спускаться не хотел. Когда спасатели подставили к дереву автолестницу, чтобы снять мужчину, он ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева.

После этого спасатели растянули одеяло, и когда мужчина свалился с дерева, он не получил значительных травм.

Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области
Видео: 1MI

Сейчас он госпитализирован.

Что именно сподвигло мужчину ночью прыгать по деревьям, не уточняется.

Ранее неадекватный мужчина в Ростове сливал свою кровь канистру в городском парке.

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