Спасатели с помощью одеяла ловили скачущего по деревьям жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Мужчина в Азове залез на дерево во дворе жилого дома. Испугавшиеся соседи решили вызвать спасателей, чтобы вызволить буйного гражданина. Однако сам он спускаться не хотел. Когда спасатели подставили к дереву автолестницу, чтобы снять мужчину, он ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева.
После этого спасатели растянули одеяло, и когда мужчина свалился с дерева, он не получил значительных травм.
Сейчас он госпитализирован.
Что именно сподвигло мужчину ночью прыгать по деревьям, не уточняется.
Ранее неадекватный мужчина в Ростове сливал свою кровь канистру в городском парке.