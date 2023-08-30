Стали известны причины появившихся следов в небе над Ростовской областью

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Напомним, в соцсетях появились фотографии белых следов в небе над регионом. Местных жителей это заинтересовало, поэтому они попытались угадать причину.
Одной из версий называли работу системы ПВО. После этого власти региона заявили, что в среду, 30 августа, она не срабатывала.
«Сейчас проводятся плановые учения на полигоне», — уточнили в правительстве.
До этого губернатор Василий Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа. Тогда хлопок был вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость.