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Published Сегодня, 11:59

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Стали известны причины появившихся следов в небе над Ростовской областью

Стали известны причины появившихся следов в небе над Ростовской областью

30 августа 2023, 11:59
Фото: mil.ru
Стали известны причины появившихся следов в небе над Ростовской областью
В Ростовской области не подтвердились предположения о возможном срабатывании системы ПВО, сообщили в правительстве региона.

Напомним, в соцсетях появились фотографии белых следов в небе над регионом. Местных жителей это заинтересовало, поэтому они попытались угадать причину.

Одной из версий называли работу системы ПВО. После этого власти региона заявили, что в среду, 30 августа, она не срабатывала.

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«Сейчас проводятся плановые учения на полигоне», — уточнили в правительстве.

До этого губернатор Василий Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа. Тогда хлопок был вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Самолет#Грохот#Учения#Причины#Следы в небе#Сверхзвуковая скорость
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