Стало известно, когда ростовчане смогут прокатиться на судне «Валдай»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По информации газеты «Молот», после того, как регион получит судно, начнется процедура его регистрации. Вместе с этим необходимо получить лицензию на пассажирские перевозки, после чего можно будет начать продажу билетов.
«Сезон продлится до конца ноября, а 14 октября намечается демонстрационный рейс. Эту дату выбрали, так как в этот день в 1960 году в Дон вышла первая „Ракета“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе должны появиться два речных судна «Валдай 45Р» и два морских «Метеор 120М».
Ранее стало известно, что власти потратят 344 миллиона рублей на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области.