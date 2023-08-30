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Published Сегодня, 08:39

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Стало известно, когда ростовчане смогут прокатиться на судне «Валдай»

Стало известно, когда ростовчане смогут прокатиться на судне «Валдай»

30 августа 2023, 08:39
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда ростовчане смогут прокатиться на судне «Валдай»
Ростовская область в начале октября получит речное судно «Валдай 45Р», сообщают СМИ.

По информации газеты «Молот», после того, как регион получит судно, начнется процедура его регистрации. Вместе с этим необходимо получить лицензию на пассажирские перевозки, после чего можно будет начать продажу билетов.

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«Сезон продлится до конца ноября, а 14 октября намечается демонстрационный рейс. Эту дату выбрали, так как в этот день в 1960 году в Дон вышла первая „Ракета“, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе должны появиться два речных судна «Валдай 45Р» и два морских «Метеор 120М».

Ранее стало известно, что власти потратят 344 миллиона рублей на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ракета#Финансирование#Билеты#Судно#Лицензия#Регистрация#Валдай 45Р#Пассажирские перевозки#Демонстрационный рейс#Морское судно#Метеор 120М
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