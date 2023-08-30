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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове

Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове

30 августа 2023, 14:34
Фото: Автодор/cc by 4.0
Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове
Стоимость проезда по Западной хорде в Ростове будет зависеть от вида транспортного средства, говорится в распоряжении правительства региона.

Власти Ростовской области подписали распоряжение о заключении концессионного соглашения на второй этап строительства Западной хорды. В документе определена плата, которую будут взимать за проезд по дороге. Она будет зависеть от вида транспортного средства.

Так, владельцы мотоциклом и легковушек заплатят за проезд 150 рублей. На 100 рублей больше придется отдать водителям фургонов и микроавтобусов. 400 рублей составит стоимость проезда для двухосных грузовиков. Водители трехосных, четырехосных грузовиков, автобусов малого, среднего и большого класса отдадут за проезд 600 рублей. Больше всех заплатят владельцы автопоездов — 850 рублей.

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При этом плата за проезд каждый год будет индексироваться.

Напомним, после завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой в Ростове. Ее возведение должно подойти к концу в 2025 году.

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