Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Власти Ростовской области подписали распоряжение о заключении концессионного соглашения на второй этап строительства Западной хорды. В документе определена плата, которую будут взимать за проезд по дороге. Она будет зависеть от вида транспортного средства.
Так, владельцы мотоциклом и легковушек заплатят за проезд 150 рублей. На 100 рублей больше придется отдать водителям фургонов и микроавтобусов. 400 рублей составит стоимость проезда для двухосных грузовиков. Водители трехосных, четырехосных грузовиков, автобусов малого, среднего и большого класса отдадут за проезд 600 рублей. Больше всех заплатят владельцы автопоездов — 850 рублей.
При этом плата за проезд каждый год будет индексироваться.
Напомним, после завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой в Ростове. Ее возведение должно подойти к концу в 2025 году.