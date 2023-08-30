Стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове

Так, владельцы мотоциклом и легковушек заплатят за проезд 150 рублей. На 100 рублей больше придется отдать водителям фургонов и микроавтобусов. 400 рублей составит стоимость проезда для двухосных грузовиков. Водители трехосных, четырехосных грузовиков, автобусов малого, среднего и большого класса отдадут за проезд 600 рублей. Больше всех заплатят владельцы автопоездов — 850 рублей.