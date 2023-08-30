rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Стало известно, зачем силовики оцепили дом на Чкаловском в Ростове 30 августа

Стало известно, зачем силовики оцепили дом на Чкаловском в Ростове 30 августа

30 августа 2023, 12:46
Фото: Wheeler Cowperthwaite/cc by 2.0/flickr.com
Стало известно, зачем силовики оцепили дом на Чкаловском в Ростове 30 августа
В Ростове-на-Дону в ночное время неизвестный мужчина стрелял по припаркованным автомобилям, заявили в региональном УМВД.

Днем в среду, 30 августа, СМИ сообщили об оцеплении силовиками дома в переулке Беломорском в Ростове. К зданию прибыли полицейские, кинологи и саперы.

В МВД журналистам объяснили, что во дворе неизвестный мужчина устроил стрельбу по припаркованным машинам. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали нарушителя.

В Ростове днем 30 августа силовики оцепили дом на Чкаловском
Узнать подробнее

Уточняется, что выстрелы он производил из травматического оружия. Сейчас оно изъято и направлено на экспертизу. Пострадавших в результате инцидента нет.

«В настоящее время поводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — заключили в МВД.

Ранее в Ростове несколько раз за утро эвакуировали вокзал.

Читайте также:
Драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове 25 августаСамокатчик раздавил пятимесячного щенка на Пушкинской в РостовеМассовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове
#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Полиция#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами
Сегодня, 15:10
Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове
Сегодня, 15:01
Таганрожца Рому Зверя просят внести в санкционный список Евросоюза
Сегодня, 13:12
Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области
Сегодня, 12:49
Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
Сегодня, 06:35
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
Сегодня, 15:06