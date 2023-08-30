Стало известно, зачем силовики оцепили дом на Чкаловском в Ростове 30 августа

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Днем в среду, 30 августа, СМИ сообщили об оцеплении силовиками дома в переулке Беломорском в Ростове. К зданию прибыли полицейские, кинологи и саперы.
В МВД журналистам объяснили, что во дворе неизвестный мужчина устроил стрельбу по припаркованным машинам. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали нарушителя.
Уточняется, что выстрелы он производил из травматического оружия. Сейчас оно изъято и направлено на экспертизу. Пострадавших в результате инцидента нет.
«В настоящее время поводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — заключили в МВД.
Ранее в Ростове несколько раз за утро эвакуировали вокзал.