«Странные естественные смерти»: что творится в шахте Ростовской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Вдова уверена, что истинные обстоятельства и причина его смерти были скрыты. Оказалось, что этот случай не единственный. Что же происходит в шахте — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Ирина Ляшенко рассказывает, что 2 июня 2023 года ее мужа, подземного электрослесаря Сергея Ляшенко, в шахте «Шерловская-Наклонная» убило током. Однако по заключению судебно-медицинской экспертизы, окончательным диагнозом смерти Сергея стала кардиомиопатия неуточненного генеза. По словам вдовы, это означает, что произошла остановка сердца по не выявленной причине.
«Но мой муж никогда не жаловался на сердце. Более того, в конце апреля он проходил медицинское обследование. Никаких отклонений в работе сердца у него не выявлено», — говорит Ирина Ляшенко.
Вдова уверена, что выяснять причину смерти мужа в шахте попросту не захотели. Собеседница рассказывает, что ее насторожило большое количество электрометок на теле Сергея — следов электрических ожогов.
Их зафиксировали горноспасатели бригады экстренного реагирования, которых вызвал диспетчер шахты. В редакции RostovGazeta есть документ, подтверждающий у Сергея Ляшенко наличие метки тока на правой руке, и множественные метки тока на груди.
«Вопрос о том, почему эти следы не были учтены при судмедэкспертизе, я задавала экспертам. Они сказали, что следователь не предоставил информацию о том, что это могло быть поражение током. Поэтому такую версию вовсе не рассматривали», — говорит Ирина Ляшенко.
Не согласна жительница Гуково и с названным видом работы, якобы при выполнении которой умер Сергей.
«В документах отмечается, муж работал на обслуживании пускателя комбайна. Но это было придумано потом. По факту, он выполнял сварочные работы — устранял порыв кабеля. А на это у шахты вроде бы и не было разрешения. Думаю, эти работы проводились незаконно», — делится мнением вдова.
Собеседница разъясняет, что выполнять на глубине шахты сварочные работы очень опасно. Для этого сварочный аппарат должен быть установлен по всем правилам, в закрытом месте. Обязательно — при наличии стороннего наблюдателя. К тому же вдова уверена, что там, где работал Сергей — текла вода.
Пообщавшись с очевидцами событий после смерти мужа, Ирина полагает, что, скорее всего, были перепутаны провода. К сети подсоединили тот кабель, к которому в этот момент подводил электричество ее супруг.
«Коллеги мне сказали, что слышали, как Сергей закричал от удара током. Говорили, удар был настолько мощным, что у него чуть часы не оплавились. Ток вырубили сразу, подбежали к нему. Но было поздно — у него мгновенно остановилось сердце. От удара током, скорее всего, у него и появились следы на руке и на груди — прежде их не было», — подчеркивает Ляшенко.
Вдова рассказывает, что занимавшийся делом о смерти на производстве следователь завел уголовное дело из-за драки.
«Почему он подозревал драку в шахте, я не понимаю. Он же должен был изначально понимать куда едет. Известие о том, что на шахте произошло поражение человека током передали везде — и в трудовую инспекцию, и в Ростехнадзор, и в МЧС. А в итоге, следователь всех опросил, выяснил, что мой муж был неконфликтный человек, что драки быть не могло, и закрыл уголовное дело», — рассказывает Ирина.
Жительница Гуково недоумевает — как получилось, что дело о несчастном случае на производстве никто не стал рассматривать. Собеседница полагает, что виной тому стало заключение судмедэксперта. А именно диагноз — «кардиомиопатия неуточненного генеза». В редакции RostovGazeta есть документ, в котором говорится об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия «события преступления».
У Сергея осталось двое несовершеннолетних детей.
Обнародование вдовой факта гибели Сергея Ляшенко в соцсети привело к неожиданному результату. Выяснилось, что в 2021 году в шахте был подобный случай.
«Моего мужа, подземного электрослесаря, тогда вызывали в выходной день в шахту для выполнения сварочных работ. Только домой с работы он не вернулся. Я беспокоилась, звонила ему на мобильный, но телефон был выключен. А в половине девятого вечера в дверь постучали, и двое представителей профсоюза сообщили, что мой муж умер», — вспоминает вдова Ольга Мельникова.
По словам собеседницы, ей рассказали, что слышали, как муж вскрикнул в шахте и упал. Что проводились мероприятия по его реанимации. Но это не помогло — мужчина умер.
Ольга добавляет, что диспетчер вызвал бригаду горноспасателей из-за поражения человека током. А позже судмедэксперт вынес вердикт — «кардиомиопатия неустановленного генеза».
«Тогда я спрашивала у судмедэксперта, могло ли причиной смерти быть поражение током? Муж же выполнял сварку под высоким напряжением, был на водоотливе, а это 740 метров под землей. Там большая влажность и вода. Но судмедэксперт мне сказал, чтобы я его не учила — он сам все знает. И что у моего мужа остановилось сердце. Только почему оно остановилось — он не знает. А рабочие тогда поговаривали, что это был удар током, после чего всех оперативно вывели из шахты и направили туда ремонтную бригаду», — делится информацией Мельникова.
Вдова подчеркивает, что тогда из-за ужасного эмоционального потрясения даже не задумывалась о том, как и из-за чего умер ее супруг. Только спустя два года, увидев в соцсети пост Ирины Ляшенко, подумала, что с ее мужем могло произойти то же самое.
«Помню, при осмотре тела говорили, что у моего мужа были синюшного цвета голова и шея. Но сама я ничего этого не видела. Мне не показывали. Гистологию тогда мы ждали полтора месяца. И первое, о чем мне сообщили, что в крови мужа нашли алкоголь. Но я возмутилась — этого быть не могло. Эксперт тут же стал объяснять, что алкоголя выявили совсем немного. Дескать, может, это муж кефир выпил», — рассказывает собеседница.
К слову, при судебно-химическом исследовании крови Сергея Ляшенко тоже был обнаружен алкоголь — этиловый спирт. Его содержание, по данным документа, составило порядка 0,29. Для сравнения, содержание этанола в крови при сдаче медицинских анализов, в норме считается ниже 0,35 промилле.
Вдовы находят странным некоторые совпадения в гибели обоих мужей в шахте.
«Они же погибли при одинаковых обстоятельствах. Им установили один и тот же диагноз. Даже один и тот же судмедэксперт выполнял судмедэкспертизу», — делится наблюдением Ирина Ляшенко.
На официальном сайте шахты АО «Донуголь» указано, что безопасность труда каждого работника и создание условий для максимально комфортного пребывания горняков на рабочих местах — это приоритетная задача.
Дозвониться по городским телефонам в АО «Донуголь шахта Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе для выяснения ситуации корреспонденту RostovGazeta не удалось. Все четыре номера организации оказались недоступны.
На номер мобильного ответили в Управлении по работе с персоналом. Однако поспособствовать в получении комментария от специалиста шахты по охране труда здесь отказались.
«Я вам не могу сказать, как с ним связаться. У нас указаны номера телефонов на сайте и все», — сообщил сотрудник и оборвал звонок.
Не захотели ответить на вопросы корреспондента RostovGazeta и в юридическом отделе.
«Я хочу вам сказать, что не буду комментировать данную ситуацию. Насколько я понимаю, эти две барышни — супруга погибшего [вероятно, речь идет о Ирине Ляшенко — прим. редакции] и мама, не знаю его или ее, обратились в Следственный комитет. Сегодня у нас идет разбирательство этого дела. Поэтому никакие комментарии я вам давать не буду. У нас есть официальная версия, которая подтверждена медицинским заключением. У нас было расследование данного несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая и по результатам медицинского заключения установлена причина смерти. Поэтому давать какие-то комментарии, чтобы вы какую-то искаженную ситуацию могли положить на бумагу, я вам точно не буду», — сообщили в юридическом отделе.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, как из шахтерских территорий Ростовской области выводят миллионы рублей.