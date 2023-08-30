«Странные естественные смерти»: что творится в шахте Ростовской области

«Тогда я спрашивала у судмедэксперта, могло ли причиной смерти быть поражение током? Муж же выполнял сварку под высоким напряжением, был на водоотливе, а это 740 метров под землей. Там большая влажность и вода. Но судмедэксперт мне сказал, чтобы я его не учила — он сам все знает. И что у моего мужа остановилось сердце. Только почему оно остановилось — он не знает. А рабочие тогда поговаривали, что это был удар током, после чего всех оперативно вывели из шахты и направили туда ремонтную бригаду», — делится информацией Мельникова.