Таганрожца Рому Зверя просят внести в санкционный список Евросоюза

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По информации канала, ранее в Интернете появилось расследование о том, что у певца якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе. Говорится, что причастные к этому расследованию люди просят власти Евросоюза ввести санкции в отношении певца.
«Такой интерес к солисту группы может быть вызван тем, что недавно он сыграл перед российскими военнослужащими в Донбассе», — уточняет канал.
Добавим, что никакой официальной информации об имуществе певца не поступало.
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