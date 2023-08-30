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Таганрожца Рому Зверя просят внести в список санкций из-за виллы на Канарах

Таганрожца Рому Зверя просят внести в санкционный список Евросоюза

30 августа 2023, 13:12
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Таганрожца Рому Зверя просят внести в список санкций из-за виллы на Канарах
Солиста группы «Звери» Романа Билыка попросили включить в санкционный список Евросоюза, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, ранее в Интернете появилось расследование о том, что у певца якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе. Говорится, что причастные к этому расследованию люди просят власти Евросоюза ввести санкции в отношении певца.

«Такой интерес к солисту группы может быть вызван тем, что недавно он сыграл перед российскими военнослужащими в Донбассе», — уточняет канал.

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Добавим, что никакой официальной информации об имуществе певца не поступало.

Читайте также о том, как таганрожец Рома Зверь отсудил у элитной школы 1,7 тысячи евро за плохое обучение.

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