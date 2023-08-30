Технолог Андреанова раскрыла секреты сохранения хлеба свежим

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Также эксперт посоветовала хранить хлебобулочные изделия в полиэтиленовых пакетах с отверстиями, чтобы не создавать парниковый эффект.
Андреанова объяснила в интервью изданию NEWS.ru, как работает популярный способ, применяемый во избежание черствения хлеба. Мучные изделия нужно положить в полиэтиленовый пакет, поскольку он способен удерживать влагу, не давая хлебу высохнуть. Однако, в упаковке сначала нужно сделать отверстия, чтобы не возникало парникового эффекта, способствующего развитию плесени.
Выпечку лучше хранить в деревянной либо эмалированной посуде или в специально предназначенных для этого контейнерах — эти изделия необходимо не реже раза в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и тщательно высушивать.
Перед тем, как поместить батон в хлебницу, его нужно вынуть из пакета и в течение часа просушить на столе при комнатной температуре. Предпочтительнее выбирать бездрожжевые изделия. На пару минут для просушки и дезинфекции можно поместить хлеб в духовку.