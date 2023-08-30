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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Технолог Андреанова раскрыла секреты сохранения хлеба свежим

30 августа 2023, 14:08
Согласно рекомендациям Татьяны Андреановой, специалиста Центра оценки качества зерна, не стоит покупать хлеб про запас, поскольку при ненадлежащих условиях хранения он, с большой вероятностью, покроется плесенью или зачерствеет.

Также эксперт посоветовала хранить хлебобулочные изделия в полиэтиленовых пакетах с отверстиями, чтобы не создавать парниковый эффект.

Андреанова объяснила в интервью изданию NEWS.ru, как работает популярный способ, применяемый во избежание черствения хлеба. Мучные изделия нужно положить в полиэтиленовый пакет, поскольку он способен удерживать влагу, не давая хлебу высохнуть. Однако, в упаковке сначала нужно сделать отверстия, чтобы не возникало парникового эффекта, способствующего развитию плесени.

Выпечку лучше хранить в деревянной либо эмалированной посуде или в специально предназначенных для этого контейнерах — эти изделия необходимо не реже раза в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и тщательно высушивать.

Перед тем, как поместить батон в хлебницу, его нужно вынуть из пакета и в течение часа просушить на столе при комнатной температуре. Предпочтительнее выбирать бездрожжевые изделия. На пару минут для просушки и дезинфекции можно поместить хлеб в духовку.

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