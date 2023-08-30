Технолог Андреанова раскрыла секреты сохранения хлеба свежим

Перед тем, как поместить батон в хлебницу, его нужно вынуть из пакета и в течение часа просушить на столе при комнатной температуре. Предпочтительнее выбирать бездрожжевые изделия. На пару минут для просушки и дезинфекции можно поместить хлеб в духовку.