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Троих украинцев, передовавших СБУ данные о российской армии, осудят в Ростове

Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове

30 августа 2023, 15:01
Фото: mil.gov.ua/cc by 4.0
Троих украинцев, передовавших СБУ данные о российской армии, осудят в Ростове
В Ростове осудят украинцев, передовавших СБУ информацию о российской армии, сообщили в СК РФ по региону журналистам.

В Ростове состоится суд над тремя украинцами, собиравшими данные о ВС РФ для СБУ. Обвинительное заключение для них утвердила прокуратура Запорожской области. Само дело будет рассматриваться Южным окружным военным судом.

Обвиняемых будут судить за участие в террористическом сообществе, совершение теракта и покушение на совершение теракта. «РИА Новости» пишут, что мужчины получали от СБУ деньги за информацию о российской армии и вооружении. Также обвиняемые докладывали о передвижении, маршрутах, автомобилях и местах жительства троих представителей местной власти. Информация, переданная украинцами, привела к гибели одного из чиновников, другие двое тяжело пострадали.

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СМИ пишут, что речь, вероятно, идет о замначальника ГИБДД Бердянска Александре Колесникове. Его убили в августе 2022 года с помощью самодельной взрывчатки.

Официально о рассмотрении дела в пресс-службе Южного окружного суда не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко.

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