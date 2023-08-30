Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Ростове состоится суд над тремя украинцами, собиравшими данные о ВС РФ для СБУ. Обвинительное заключение для них утвердила прокуратура Запорожской области. Само дело будет рассматриваться Южным окружным военным судом.
Обвиняемых будут судить за участие в террористическом сообществе, совершение теракта и покушение на совершение теракта. «РИА Новости» пишут, что мужчины получали от СБУ деньги за информацию о российской армии и вооружении. Также обвиняемые докладывали о передвижении, маршрутах, автомобилях и местах жительства троих представителей местной власти. Информация, переданная украинцами, привела к гибели одного из чиновников, другие двое тяжело пострадали.
СМИ пишут, что речь, вероятно, идет о замначальника ГИБДД Бердянска Александре Колесникове. Его убили в августе 2022 года с помощью самодельной взрывчатки.
Официально о рассмотрении дела в пресс-службе Южного окружного суда не сообщали.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко.