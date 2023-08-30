Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове

Обвиняемых будут судить за участие в террористическом сообществе, совершение теракта и покушение на совершение теракта. «РИА Новости» пишут, что мужчины получали от СБУ деньги за информацию о российской армии и вооружении. Также обвиняемые докладывали о передвижении, маршрутах, автомобилях и местах жительства троих представителей местной власти. Информация, переданная украинцами, привела к гибели одного из чиновников, другие двое тяжело пострадали.