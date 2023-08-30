Цены на бензин в Ростовской области побили новый рекорд

Цены на бензин в Ростовской области продолжают расти каждую неделю. Если на 19 августа, стоимость АИ-92 составляла 51,2 рубля, то уже сейчас он стоит 52,3 рубля. Еще значительней подорожал АИ-95. Неделю назад его цена составляла 56,9 рубля, сегодня же его стоимость зафиксировала на отметке в 58,1 рубля. Наконец, АИ-98 подорожал с 65,7 рубля до 66, 72 рубля. Дизельное топливо сейчас в Ростовской области обойдется в 60,96 рубля.