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Published Сегодня, 17:41

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Updated Сегодня, 17:43

Бензин подорожал в Ростовской области за прошедшую неделю

Цены на бензин в Ростовской области побили новый рекорд

30 августа 2023, 17:41
Фото: 1MI
Бензин подорожал в Ростовской области за прошедшую неделю
Бензин подорожал в Ростовской области за прошедшую неделю, следует из данных Росстата.

Цены на бензин в Ростовской области продолжают расти каждую неделю. Если на 19 августа, стоимость АИ-92 составляла 51,2 рубля, то уже сейчас он стоит 52,3 рубля. Еще значительней подорожал АИ-95. Неделю назад его цена составляла 56,9 рубля, сегодня же его стоимость зафиксировала на отметке в 58,1 рубля. Наконец, АИ-98 подорожал с 65,7 рубля до 66, 72 рубля. Дизельное топливо сейчас в Ростовской области обойдется в 60,96 рубля.

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Рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, индексация с 21 по 27 августа коснулась всех видом топлива.

Ранее дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове.

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