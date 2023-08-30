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В Ростове днем 30 августа силовики оцепили дом на Чкаловском

В Ростове днем 30 августа силовики оцепили дом на Чкаловском

30 августа 2023, 10:56
Фото: psi.mchs.gov.ru
В Ростове днем 30 августа силовики оцепили дом на Чкаловском
В Ростове днем 30 августа оцепили один из жилых домов в переулке Беломорском, об этом сообщили местные СМИ.

В среду, 30 августа, портал 161.py со ссылкой на очевидцев объявил о том, что группа силовиков прибыла к жилому дому в переулке Беломорском. В издании не стали уточнять номер дома, однако сообщили о начале эвакуации жильцов.

Кроме того, по словам очевидцев, жилое здание обыскивают с собаками, к месту событий прибыла группа саперов. Причина проверки дома экстренными службами и силовыми структурами пока неизвестна.

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Обращаем внимание, что информация пока не подтвердилась, журналисты запросили комментарий у донской полиции. Данные будут обновляться по мере появления официальной информации.

Ранее в Ростове несколько раз за утро эвакуировали вокзал.

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