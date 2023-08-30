В Ростове днем 30 августа силовики оцепили дом на Чкаловском

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В среду, 30 августа, портал 161.py со ссылкой на очевидцев объявил о том, что группа силовиков прибыла к жилому дому в переулке Беломорском. В издании не стали уточнять номер дома, однако сообщили о начале эвакуации жильцов.
Кроме того, по словам очевидцев, жилое здание обыскивают с собаками, к месту событий прибыла группа саперов. Причина проверки дома экстренными службами и силовыми структурами пока неизвестна.
Обращаем внимание, что информация пока не подтвердилась, журналисты запросили комментарий у донской полиции. Данные будут обновляться по мере появления официальной информации.
Ранее в Ростове несколько раз за утро эвакуировали вокзал.