В Ростове прекратили дело против экс-замглавы Пролетарского района Беляевой

В среду, 30 августа, в Ростове рассмотрели дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья или смерть человека. Подозреваемыми по делу проходили бывшая замглавы администрации Пролетарского района Ростова Марина Беляева и два энергетика Павел Трунов и Игорь Безземельный, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности во время исполнения своих служебных обязанностей и уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере.