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В Ростове прекратили дело против экс-главы Пролетарского района Беляевой

В Ростове прекратили дело против экс-замглавы Пролетарского района Беляевой

30 августа 2023, 11:16
Фото: 1MI
В Ростове прекратили дело против экс-главы Пролетарского района Беляевой
В Ростове прекратили дело против экс-замглавы администрации Пролетарского района Марины Беляевой, возбужденного из-за гибели человека во время пожара в Говнярке, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В среду, 30 августа, в Ростове рассмотрели дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья или смерть человека. Подозреваемыми по делу проходили бывшая замглавы администрации Пролетарского района Ростова Марина Беляева и два энергетика Павел Трунов и Игорь Безземельный, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности во время исполнения своих служебных обязанностей и уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере.

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Во время заседания рассмотрели ходатайство Беляевой о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности. Пролетарский районный суд Ростова удовлетворил ее обращение, и судебное производство было прекращено.

«В отношении подсудимых Трунова П.В. и Безземельного И.Е. рассмотрение уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении пресс-службы судов, следующее заседание пройдет 1 сентября в 10.00 мск.

Напомним, в августе 2017 года на Театральном спуске в районе Говнярки произошел пожар, который уничтожил более сотни зданий, из-за него пострадали десятки людей и умер один человек. Во время судебного заседания в ноябре 2019 года все подозреваемые отрицали свою вину в произошедшем.

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