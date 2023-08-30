В Ростове прекратили дело против экс-замглавы Пролетарского района Беляевой

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В среду, 30 августа, в Ростове рассмотрели дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья или смерть человека. Подозреваемыми по делу проходили бывшая замглавы администрации Пролетарского района Ростова Марина Беляева и два энергетика Павел Трунов и Игорь Безземельный, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности во время исполнения своих служебных обязанностей и уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере.
Во время заседания рассмотрели ходатайство Беляевой о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности. Пролетарский районный суд Ростова удовлетворил ее обращение, и судебное производство было прекращено.
«В отношении подсудимых Трунова П.В. и Безземельного И.Е. рассмотрение уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении пресс-службы судов, следующее заседание пройдет 1 сентября в 10.00 мск.
Напомним, в августе 2017 года на Театральном спуске в районе Говнярки произошел пожар, который уничтожил более сотни зданий, из-за него пострадали десятки людей и умер один человек. Во время судебного заседания в ноябре 2019 года все подозреваемые отрицали свою вину в произошедшем.