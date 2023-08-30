В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией

В среду, 30 августа, в Минздраве объявили, что в отделение детской и пластической хирургии горбольницы №20 в Ростове поступил четырехлетний ребенок с жалобами на боли в эпигастрии[прим.редакции — область непосредственно под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку, расположена под ребрами в верхней трети живота], сам ребенок был вялым, испытывал слабость. В пресс-службе сообщили, что ребенок стал жаловаться на недомогание девять дней назад, но его состояние стремительно ухудшилось.