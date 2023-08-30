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Published Сегодня, 10:05

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В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией

В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией

30 августа 2023, 10:05
Фото: pxhere.com
В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией
В Ростове врачи провели сложную операцию ребенку с редкой патологией, подробностями поделились в Минздраве Ростовской области.

В среду, 30 августа, в Минздраве объявили, что в отделение детской и пластической хирургии горбольницы №20 в Ростове поступил четырехлетний ребенок с жалобами на боли в эпигастрии[прим.редакции — область непосредственно под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку, расположена под ребрами в верхней трети живота], сам ребенок был вялым, испытывал слабость. В пресс-службе сообщили, что ребенок стал жаловаться на недомогание девять дней назад, но его состояние стремительно ухудшилось.

Детские хирурги Александр Лейга с Константином Воловиком провели ребенку лапароскопию, которая позволила выявить резкое расширение желчного пузыря с желчным протоком, общего желчного протока и воспаление желчных путей.

Для оказания помощи пациенту применили дуоденоскоп диаметром 13,2 миллиметра, сложность ситуации заключалась в том, что у детей просвет пищевода очень мал, и специальных дуоденоскопов для детей не существует.

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Врачи провели сложную операцию, удалив ребенку более 10 камней из желчных протоков, они смогли сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка.Врачи провели сложную операцию, удалив ребенку более 10 камней из желчных протоков, они смогли сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка.
Врачи провели сложную операцию, удалив ребенку более 10 камней из желчных протоков, они смогли сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка.
Фото: t.me/mzro61

Врачи провели сложную операцию, удалив ребенку более 10 камней из желчных протоков, они смогли сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка. После этого пациент смог пойти на поправку.

«Эта патология редко встречается у детей такого возраста (1 на 5000 случаев). В Ростовской области данная операция у ребенка такого возраста применялась впервые», — сказано в сообщении, ребенка оперировал хирург Игорь Шитиков.

Ранее врачи спасли ребенка, которого едва не задушило пуповиной.

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