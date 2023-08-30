В Ростове врачи помогли ребенку с редкой патологией

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В среду, 30 августа, в Минздраве объявили, что в отделение детской и пластической хирургии горбольницы №20 в Ростове поступил четырехлетний ребенок с жалобами на боли в эпигастрии[прим.редакции — область непосредственно под мечевидным отростком, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку, расположена под ребрами в верхней трети живота], сам ребенок был вялым, испытывал слабость. В пресс-службе сообщили, что ребенок стал жаловаться на недомогание девять дней назад, но его состояние стремительно ухудшилось.
Детские хирурги Александр Лейга с Константином Воловиком провели ребенку лапароскопию, которая позволила выявить резкое расширение желчного пузыря с желчным протоком, общего желчного протока и воспаление желчных путей.
Для оказания помощи пациенту применили дуоденоскоп диаметром 13,2 миллиметра, сложность ситуации заключалась в том, что у детей просвет пищевода очень мал, и специальных дуоденоскопов для детей не существует.
Врачи провели сложную операцию, удалив ребенку более 10 камней из желчных протоков, они смогли сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка. После этого пациент смог пойти на поправку.
«Эта патология редко встречается у детей такого возраста (1 на 5000 случаев). В Ростовской области данная операция у ребенка такого возраста применялась впервые», — сказано в сообщении, ребенка оперировал хирург Игорь Шитиков.
Ранее врачи спасли ребенка, которого едва не задушило пуповиной.