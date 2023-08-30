В Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В беседе с порталом «Блокнот. Ростов» Дмитрий Денисов рассказал, что ранее «Дон-Авто» работал на внутрирайонных маршрутах, в частности маршрутах к закрытому аэропорту Платову, однако в последние годы ситуация стала тяжелой, и перевозчики «ушли» в Ростов.
По словам Денисова, работать в городе сложнее, да и привлекать новых водителей непросто. Проблемными вопросами для «Дон-Авто» стала высокая плотность движения, пробки и ДТП, которые не позволяют четко соблюдать расписание, да и персонала требуется больше — маршруты обслуживают население около 16 часов, а значит, на каждый автобус нужно по два водителя.
«Это приводит к задваиванию зарплат. А с учетом нехватки водителей — это катастрофа», — цитируют Дмитрия Денисова в издании.
По словам Денисова, ситуацию в сфере можно изменить только после повышения престижа профессии водителя и увеличения зарплат примерно до 180 тысяч рублей.
«Водителю лучше уйти на самосвал или тягач, где платят больше. Много ушло и в новые регионы. Там возрождают инфраструктуру и хорошая зарплата. Хорошему водителю надо платить где-то 180 тысяч рублей в месяц», — рассказал Денисов, добавив, что в настоящий момент из-за закупки новых автобусов в лизинг, роста цен на комплектующие и топливо у донских предприятий таких возможностей нет.
В этом случае есть только два решения — повышение стоимости проезда или переход на регулируемый тариф и брутто-контракты.
Ранее в Ростове на головы пассажиров автобуса упал потолок.