В Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей

«Водителю лучше уйти на самосвал или тягач, где платят больше. Много ушло и в новые регионы. Там возрождают инфраструктуру и хорошая зарплата. Хорошему водителю надо платить где-то 180 тысяч рублей в месяц», — рассказал Денисов, добавив, что в настоящий момент из-за закупки новых автобусов в лизинг, роста цен на комплектующие и топливо у донских предприятий таких возможностей нет.