В Ростовской области реальные доходы населения выросли за год на 7,2%

Однако если говорить о реальных доходах населения, то с учетом инфляции они возросли только на 7,2% за год. Среднедушевой доход жителей Ростовской области в январе–июне текущего года составил около 38,85 тысячи рублей, что на 14,8% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Большую часть доходов (55,9%) обеспечивает заработная плата, еще 19,4% дохода дончане получают от социальных выплат. По уровню дохода Ростовскую область обошел только Краснодарский край, где на одного человека приходится более 46,9 тысячи рублей дохода.