В Ростовской области реальные доходы населения выросли за год на 7,2%

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В среду, 30 августа, пресс-служба Ростовстата поделилась информацией о денежных доходах населения за первое полугодие 2023 года. Напомним, что расчет уровня доходов включает в себя все поступления средств в бюджет семьи, начиная от оплаты труда и заканчивая стипендиями, пособиями и доходом от собственности.
В Ростовстате объявили, что за первое полугодие 2023 года общий доход населения Ростовской области составил 970,7 миллиарда рублей, а номинальные доходы населения выросла более чем на 14% по сравнению с январем-июнем 2022 года.
Однако если говорить о реальных доходах населения, то с учетом инфляции они возросли только на 7,2% за год. Среднедушевой доход жителей Ростовской области в январе–июне текущего года составил около 38,85 тысячи рублей, что на 14,8% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Большую часть доходов (55,9%) обеспечивает заработная плата, еще 19,4% дохода дончане получают от социальных выплат. По уровню дохода Ростовскую область обошел только Краснодарский край, где на одного человека приходится более 46,9 тысячи рублей дохода.
Согласно инфографике Ростовстата, среднедушевые расходы за этот период составили 38055 рублей. Из них 76,5% идут на покупку товаров, 21,4% на оплату услуг, 10,5% на обязательные платежи. А вот объем сбережений, по данным аналитиков, уменьшился на 8,4%.
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