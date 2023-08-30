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Published Сегодня, 08:58

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В Ростовской области реальные доходы населения выросли за год на 7,2%

В Ростовской области реальные доходы населения выросли за год на 7,2%

30 августа 2023, 08:58
Фото: pxhere.com
В Ростовской области реальные доходы населения выросли за год на 7,2%
В Ростовской области за январь–июнь 2023 года реальные доходы населения выросли на 7,2% по отношению к прошлому году, об этом сообщили в Ростовстате.

В среду, 30 августа, пресс-служба Ростовстата поделилась информацией о денежных доходах населения за первое полугодие 2023 года. Напомним, что расчет уровня доходов включает в себя все поступления средств в бюджет семьи, начиная от оплаты труда и заканчивая стипендиями, пособиями и доходом от собственности.

В Ростовстате объявили, что за первое полугодие 2023 года общий доход населения Ростовской области составил 970,7 миллиарда рублей, а номинальные доходы населения выросла более чем на 14% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

В Ростовской области реальные доходы населения в 2023 году выросли на 3,1%
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Однако если говорить о реальных доходах населения, то с учетом инфляции они возросли только на 7,2% за год. Среднедушевой доход жителей Ростовской области в январе–июне текущего года составил около 38,85 тысячи рублей, что на 14,8% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Большую часть доходов (55,9%) обеспечивает заработная плата, еще 19,4% дохода дончане получают от социальных выплат. По уровню дохода Ростовскую область обошел только Краснодарский край, где на одного человека приходится более 46,9 тысячи рублей дохода.

Фото: Ростовстат

Согласно инфографике Ростовстата, среднедушевые расходы за этот период составили 38055 рублей. Из них 76,5% идут на покупку товаров, 21,4% на оплату услуг, 10,5% на обязательные платежи. А вот объем сбережений, по данным аналитиков, уменьшился на 8,4%.

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