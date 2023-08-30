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Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского областного суда

Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского облсуда

30 августа 2023, 15:56
Фото: 1MI
Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского областного суда
Возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Ростовского облсуда Татьяны Юровой было законным, постановил Верховный суд РФ.

Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Ростовского областного суда Татьяны Юровой. Таким образом, она не смогла оспорить решение Высшей квалификационной коллегии судей, уточняет ТАСС.

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В мае ВККС разрешила возбуждение уголовного дела в отношении Юровой и ее бывшей начальницы Елены Золотаревой. И Юрова, и Золотарева сейчас находятся в СИЗО по решению суда.

Напомним, судей подозревают во взяточничестве. Подозреваемыми по громкому делу проходят и ряд коллег Юровой и Золотаревой. Следствие полагает, что они за деньги выносили «нужные» приговоры. Весной в домах судей прошли обыски, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Дело спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева и Татьяна Юрова лишились статуса судей и покинули свой пост. Расследование продолжается.

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