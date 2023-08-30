Верховный суд признал законным уголовное дело против экс-замглавы Ростовского облсуда

Напомним, судей подозревают во взяточничестве. Подозреваемыми по громкому делу проходят и ряд коллег Юровой и Золотаревой. Следствие полагает, что они за деньги выносили «нужные» приговоры. Весной в домах судей прошли обыски, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Дело спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева и Татьяна Юрова лишились статуса судей и покинули свой пост. Расследование продолжается.